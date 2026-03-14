Uç Bana, Yetiş Doktor: 14 Mart Tıp Bayramına Özel Dr. Ada’nın İlginç Hikayesi

Kimimiz hayatı dümdüz yaşamakla yetinmez, onu adeta bir maceraya dönüştürür. Bir düşünün… Toroslar’da elektriği bile olmayan bir Yörük çadırında doğuyorsunuz. Çocukken dağların tepesine çıkıp uzaktaki şehir ışıklarına bakarak “Bir gün bu şehirlerin üstünden uçacağım” diyorsunuz. Ve yıllar sonra gerçekten dünyanın dört bir yanında acil vakalara koşan, savaş bölgelerinden hastalar taşıyan bir uçuş hekimi oluyorsunuz.

Adalet Gök’ün kaleme aldığı “Uç Bana, Yetiş Doktor” tam olarak böyle bir hikâye anlatıyor. Çadırdan hava ambulansına uzanan bir hayat… Toroslar’dan Londra’ya, deprem sahalarından uluslararası krizlere kadar uzanan sıra dışı bir meslek yolculuğu… Ama bu kitap sadece bir doktorun mesleki anıları değil; aynı zamanda bir kadının kendi kaderini değiştirme cesaretinin de hikâyesi.

Çocukluğunda “Bu kız okumazsa anarşist olur” denilen bir çocuğun, yıllar sonra dünyanın farklı köşelerinde hayat kurtaran bir hekime dönüşmesini okumak hem ilham verici hem de şaşırtıcı. Kitap boyunca bir yandan ambulans sirenlerinin, helikopter pervanelerinin ve acil servislerin içinden geçiyor; bir yandan da Anadolu’nun hikâyeleri, aile bağları ve insanın iç dünyasına dair çok samimi anlatılarla karşılaşıyorsunuz.

Biz de Adalet Gök ile bir araya geldik ve hem bu sıra dışı hayat hikâyesini hem de “Uç Bana, Yetiş Doktor”un arkasındaki gerçek deneyimleri konuştuk. Çadırdan gökyüzüne uzanan bu hikâyenin detaylarını, hayat kurtaran anların perde arkasını ve onu bu kadar cesur kılan şeyin ne olduğunu kendisinden dinledik.

Hazırsanız başlayalım. ✈️🚑