Berlin Film Festivali'nde İki Büyük Ödül İlker Çatak ve Emin Alper'e Verildi

Berlin Film Festivali'nde İki Büyük Ödül İlker Çatak ve Emin Alper'e Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
21.02.2026 - 22:29

Berlin Film Festivali’nde en prestijli ödül olan Altın Ayı, İlker Çatak’ın Sarı Zarflar adlı filmiyle sahibini buldu. Festivalde bir diğer önemli başarıya ise Emin Alper imza attı; yönetmen, Kurtuluş ile Gümüş Ayı ödülüne değer görüldü.

Festivalin en çok konuşulan filmleri ödülle döndü.

Festivalin en çok konuşulan filmleri ödülle döndü.

Berlin Film Festivali’nin bu yıl 76’ncısı gerçekleştirilen organizasyonunda en büyük ödül olan Altın Ayı, yönetmenliğini İlker Çatak’ın üstlendiği, başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer aldığı Sarı Zarflar filmine verildi.

Festivalde Jüri Büyük Ödülü ise Emin Alper imzalı Kurtuluş’a layık görüldü.

Emin Alper'in Türkiye ve Orta Doğu'da yaşananlara değindiği ödül konuşması salonda büyük beğeni topladı.

Emin Alper'in Türkiye ve Orta Doğu'da yaşananlara değindiği ödül konuşması salonda büyük beğeni topladı.

Emin Alper konuşmasında Gezi Parkı davasından hapishanede olan isimlere, Selahattin Demirtaş'a Ekrem İmamoğlu'na, tutuklu belediye başkanlarına, Osman Kavala'ya, Filistin'e, İran'a ve 'hakları için mücadele eden Kürtlere' seslendi. 

Alper, 'Yalnız değilsiniz' derken, konuşmasının son bölümünde 'Son olarak, benim halkım, yalnız değilsiniz.' dedi.

Emin Alper'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

Emin Alper'in konuşmasının tamamı şu şekilde:

'Öncelikle bizi burada ağırladığı için Berlinale ekibine teşekkür ederim ve elbette jüriye de teşekkür ederim. Bu benim için büyük bir onur. Yapımcılarıma, harika oyuncu kadroma ve ekibime ve bu filmi destekleyen herkese teşekkür ederim.

Filmimiz korkunç suçlar işlemiş failler hakkında. Film boyunca onların zihniyetini anlamak istedim. Aynı zamanda hayatta kalanların durumunu da anlamaya çalıştım.

Onları çok düşündüm ve öğrendiğim şeylerden biri şu oldu: En korkunç yalnızlık türü, acı çekerken yaşadığınız yalnızlıktır. Haklarınızı gün be gün kaybederken, kendi vergilerinizle alınmış mermilerle vurulurken, sizi insan bile görmeyenler tarafından bombalanırken, o anlarda tamamen yalnızsınızdır.

Ama kimsenin sizi umursamadığını ve sizi düşünmediğini gördüğünüzde, dünyadaki en yalnız insan olursunuz. O yüzden burada yapabileceğimiz şey, sessizliği bozmak ve onlara gerçekten yalnız olmadıklarını hatırlatmaktır. Gazze’de en korkunç koşullar altında yaşayan ve ölen Filistinliler, yalnız değilsiniz.

Zulmün altında acı çeken İran halkı, yalnız değilsiniz. Rojava’da ve Orta Doğu’da neredeyse bir asırdır hakları için mücadele eden Kürtler, yalnız değilsiniz. Son olarak, benim halkım, yalnız değilsiniz.

Dört yıldır cezaevinde olan sevgili arkadaşım Çiğdem, yalnız değilsin. Tayfun, Can ve Mine, siz de yalnız değilsiniz. Sekiz yıldır hapiste olan Osman Kavala, dokuz yıldır Selahattin Demirtaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve şu anda hapiste olan diğer tüm belediye başkanları. Yalnız değilsiniz.

Biz yalnız değiliz. Yalnız kalmayacağız. Küçük bir not, bu kızım için bir doğum günü hediyesi.

Yakında üç yaşına girecek ve ayıları seviyor.'

İlker Çatak'ın Sarı Zarflar filmi ne anlatıyor?

İlker Çatak'ın Sarı Zarflar filmi ne anlatıyor?

Sarı Zarflar’da başrolleri Özgü Namal (Derya) ile Tansu Biçer (Aziz) üstleniyor. Film, tek bir gecede hem işlerini hem de evlerini yitiren bir çiftin, 13 yaşındaki kızları Ezgi’yle birlikte idealleri ile ayakta kalma mücadelesi arasında sıkışıp kalan yaşamını beyazperdeye taşıyor. Aile, varoluşsal bir kırılmanın ortasında, değerlerinden vazgeçmeden tutunmanın bedelini sorguluyor.

Emin Alper'in Kurtuluş filmi ne anlatıyor?

Emin Alper'in Kurtuluş filmi ne anlatıyor?

Kurtuluş, korucu konumundaki Hazeran Aşireti ile yıllar önce zorla göç etmek durumunda kalan ve şimdi köylerine geri dönen Bezari ailesi arasında alevlenen toprak mücadelesini odağına alıyor.

Film, yalnızca bir arazi anlaşmazlığını değil; geçmişte yaşanan zorunlu göçlerin, devletle kurulan ilişkilerin ve yerel güç dengelerinin yarattığı derin fay hatlarını anlatıyor. Geri dönüşle birlikte bastırılmış husumetler, aidiyet tartışmaları ve mülkiyet sorunu yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
