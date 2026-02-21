Toplu Taşımada Kendini Savcı Olarak Tanıtan Kadının Gerçek Mesleği Herkesi Şaşırttı
Otobüse köpeğiyle binen ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolculara “Polis benim emrim altındadır” diyerek saldıran kadın, kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ayrıldığı ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
Toplu taşıma aracında köpek yüzünden tartışma yaşandı.
Sosyal medyada yayılan video sonrası savcılık devreye girdi. Tehdit eden kişinin mesleği şaşkınlık yarattı.
adli emaneti patlatmadan yakalatmış kendini.. minnettarız
Otobüsteki savcı 🤔 aslında iyi roman başlığı olur ha 😄
Şaşırdık mı? Hayır. TC'de sahte olmayan ne kaldı, yalan olmayan ne kaldı?