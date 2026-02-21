onedio
Toplu Taşımada Kendini Savcı Olarak Tanıtan Kadının Gerçek Mesleği Herkesi Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 17:27

Otobüse köpeğiyle binen ve kendisini savcı olarak tanıtan bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolculara “Polis benim emrim altındadır” diyerek saldıran kadın, kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelinin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ayrıldığı ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Toplu taşıma aracında köpek yüzünden tartışma yaşandı.

Köpeğin ağızlıksız olması nedeniyle rahatsızlık duyan yolculara şüpheli, kendisini savcı olarak tanıttı.

Kadın yolcu, “Ben köpekle seyahat etmek istemiyorum” diyerek tepkisini gösterirken, şüpheli, “O zaman inebilirsin” şeklinde yanıt verdi.

Sözlü tartışma büyüyünce bir tarafın “Polis çağırın” demesi üzerine şüpheli, “Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Türkiye’de yaşayacaksın, göreceksin” dedi.

Olay sırasında şüphelinin, “Seni öldürürüm” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullandığı da tespit edildi.

Sosyal medyada yayılan video sonrası savcılık devreye girdi. Tehdit eden kişinin mesleği şaşkınlık yarattı.

Hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin kimliğinin Y.S. olduğu belirlendi. Savcılık, kişinin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk ettiğini ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca Y.S.’nin geçmişte “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma/Kabul Etme/Bulundurma, Tehdit ve Hakaret, Kasten Yaralama” gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Kılıç

adli emaneti patlatmadan yakalatmış kendini.. minnettarız

Murat

Otobüsteki savcı 🤔 aslında iyi roman başlığı olur ha 😄

smmmyahyaozal

Şaşırdık mı? Hayır. TC'de sahte olmayan ne kaldı, yalan olmayan ne kaldı?