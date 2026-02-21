Toplu Taşımada Kendini Savcı Olarak Tanıtan Kadının Gerçek Mesleği Herkesi Şaşırttı

Hakkında “tehdit” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin kimliğinin Y.S. olduğu belirlendi. Savcılık, kişinin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk ettiğini ve halen Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünde aktif öğrenci kaydının bulunduğunu açıkladı.

Ayrıca Y.S.’nin geçmişte “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık (Suça Sürüklenen Çocuk), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma/Kabul Etme/Bulundurma, Tehdit ve Hakaret, Kasten Yaralama” gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.