Karadeniz Fıkrası Değil Gerçek: Bu Köyde İki Farklı İftar Saati Var
Samsun’un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’ni yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol ayırıyor. Bu dar yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu sınırlarında kalıyor.
Böyle olunca mahalle sakinleri tek adımla il değiştiriyor. Ramazan ayında ise iki taraf arasında iftar saatleri farklılık gösteriyor. Karadeniz fıkralarını aratmayan bu ilginç sınır hattı, görenleri şaşkına çeviriyor.
7 metrelik yol iki şehri bölüyor.
4 gün aynı saat sonra farklı dakikalarda oruç açılacak.
Ordu tarafında yaşıyor, Samsun tarafında bakkalı var.
