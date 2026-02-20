Karadeniz Fıkrası Değil Gerçek: Bu Köyde İki Farklı İftar Saati Var

Samsun’un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’ni yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol ayırıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşimin bulunduğu bölgede bu yol, iki büyükşehrin sınır çizgisi kabul ediliyor; yolun bir yarısı Samsun’a, diğer yarısı Ordu’ya ait.

Bu ilginç sınır hattı günlük yaşamı da etkiliyor. İki mahalledeki camilerden ezan sesleri zaman zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşusunu aramak isteyenler şehirlerarası alan kodu çevirmek zorunda kalırken, Ramazan ayında iftar saatleri de farklılık gösteriyor. Aralarında yaklaşık 100 metre bulunan iki camiden Ordu tarafında yaşayanlar, Samsun tarafına göre oruçlarını 1 dakika daha erken açabiliyor.