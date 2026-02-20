onedio
Karadeniz Fıkrası Değil Gerçek: Bu Köyde İki Farklı İftar Saati Var

Karadeniz Fıkrası Değil Gerçek: Bu Köyde İki Farklı İftar Saati Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.02.2026 - 00:11

Samsun’un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’ni yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol ayırıyor. Bu dar yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu sınırlarında kalıyor.

Böyle olunca mahalle sakinleri tek adımla il değiştiriyor. Ramazan ayında ise iki taraf arasında iftar saatleri farklılık gösteriyor. Karadeniz fıkralarını aratmayan bu ilginç sınır hattı, görenleri şaşkına çeviriyor.

7 metrelik yol iki şehri bölüyor.

7 metrelik yol iki şehri bölüyor.

Samsun’un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi’ni yalnızca 7 metre genişliğinde bir yol ayırıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşimin bulunduğu bölgede bu yol, iki büyükşehrin sınır çizgisi kabul ediliyor; yolun bir yarısı Samsun’a, diğer yarısı Ordu’ya ait.

Bu ilginç sınır hattı günlük yaşamı da etkiliyor. İki mahalledeki camilerden ezan sesleri zaman zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Karşı komşusunu aramak isteyenler şehirlerarası alan kodu çevirmek zorunda kalırken, Ramazan ayında iftar saatleri de farklılık gösteriyor. Aralarında yaklaşık 100 metre bulunan iki camiden Ordu tarafında yaşayanlar, Samsun tarafına göre oruçlarını 1 dakika daha erken açabiliyor.

4 gün aynı saat sonra farklı dakikalarda oruç açılacak.

4 gün aynı saat sonra farklı dakikalarda oruç açılacak.

2026 Ramazan’ının ilk 4 gününde iki mahalle aynı dakikada iftar yapacak, sonraki günlerde ise meridyen farkı nedeniyle 1 dakika arayla oruç açılacak. Ancak Ramazan boyunca düzenlenecek ortak iftar sofralarında Samsunlu ve Ordulu vatandaşlar aynı anda iftar yapacak.

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, bölgenin iki ile bağlı olduğunu belirterek, “Meridyen farklarından dolayı ilk 4 gün aynı anda iftar açacağız, sonraki günlerde birer dakika arayla iftar açılacak. Bu da buranın güzelliği” dedi. Geçen yıl iki büyükşehir belediyesinin düzenlediği iftar programının bu yıl da tekrarlanacağını ifade eden Arslan, mahallede cephe giydirme ve boyama çalışmaları yapılacağını, Ordu tarafının mor-beyaz, Samsun tarafının ise kırmızı-beyaz renklerle düzenleneceğini söyledi.

Ordu tarafında yaşıyor, Samsun tarafında bakkalı var.

Ordu tarafında yaşıyor, Samsun tarafında bakkalı var.

Ordu tarafında oturmasına rağmen Samsun tarafında bakkal işleten Fahrettin Kışla, iki il arasındaki 1 dakikalık iftar farkına alıştıklarını söyledi. Ordu’da ezanın daha erken okunduğunu belirten Kışla, bunun kendileri için bir sorun oluşturmadığını ifade ederek, bölgede sabit telefonların alan kodlarının da farklı olduğunu dile getirdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Hamide Aybak

Her remezanda bu haber var