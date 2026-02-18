onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport Hakkına Kavuşmak Üzere

3 Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport Hakkına Kavuşmak Üzere

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 20:18

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak anılan hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Vizesiz seyahat imkânı sağlayan bu pasaportun üç yeni meslek grubuna daha verilmesi için Meclis’e kanun teklifi sunuldu.

Teklife göre, en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip olmak kaydıyla Diş Hekimleri Odasına kayıtlı diş hekimleri, Veteriner Odasına kayıtlı veterinerler ve Mimarlar Odasına kayıtlı mimarlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teklifte mesleki gelişim vurgusu...

Teklifte mesleki gelişim vurgusu...

Teklifin gerekçesinde, diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların mesleki gelişimlerinin uluslararası etkileşimle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

Metinde, bu meslek gruplarının eğitim, konferans, sempozyum ve kongre gibi bilimsel etkinlikler için yurt dışına çıkmalarının; uluslararası toplantılara katılarak güncel araştırmaları takip etmelerinin mesleki yetkinliklerini artırdığı vurgulandı.

Mimarlar, veterinerler ve diş hekimleri...

Mimarlar, veterinerler ve diş hekimleri...

Teklif metninde, Pasaport Kanunu’nun ilgili hükmü çerçevesinde kamu sektöründe çalışanlarla aynı şartları taşıyan özel sektördeki diş hekimleri ve veteriner hekimler arasındaki farklılığın giderilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ayrıca meslek odalarının bu yöndeki taleplerinin karşılanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Düzenleme ile ilgili odalara kayıtlı ve en az 15 yıl kıdeme sahip diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlara hususi damgalı pasaport verilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Teklif, Nermin Yıldırım Kara tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu ve Komisyon’a sevk edildi.

Kimler bu haktan faydalanabiliyor?

Kimler bu haktan faydalanabiliyor?

Türkiye’de yeşil pasaport hakkı olan kişi ve gruplar şöyle:

  • Devlet memurları ve kamu görevlileri: 1., 2. veya 3. derece kadrolarda görev yapanlar ve bu derecelerden emekli olanlar.

  • Meclis ve hükümet üyeleri: TBMM eski üyeleri ve eski bakanlar.

  • Belediye başkanları: Görev süreleri boyunca büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları; emekli olmuşlar dahil.

  • Sporcular: “Devlet sporcusu” statüsündeki sporcular, belirli şartlarla.

  • Belirli kamu bankası ve kurum çalışanları: Özelleştirilmeden önce yeşil pasaport hakkı tanınmış kurum çalışanları (ör. Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halkbank) belirli koşullarla.

  • İhracatçı iş insanları ve şirket yetkilileri: Belirli ihracat hacmine ulaşan şirket sahipleri, ortakları ve çalışanları.

  • Avukatlar: Baroya en az 15 yıl kayıtlı olanlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın