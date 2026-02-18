3 Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport Hakkına Kavuşmak Üzere

Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak anılan hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Vizesiz seyahat imkânı sağlayan bu pasaportun üç yeni meslek grubuna daha verilmesi için Meclis’e kanun teklifi sunuldu.

Teklife göre, en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip olmak kaydıyla Diş Hekimleri Odasına kayıtlı diş hekimleri, Veteriner Odasına kayıtlı veterinerler ve Mimarlar Odasına kayıtlı mimarlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.