3 Meslek Grubu Daha Yeşil Pasaport Hakkına Kavuşmak Üzere
Kamuoyunda “yeşil pasaport” olarak anılan hususi damgalı pasaportun kapsamının genişletilmesi gündeme geldi. Vizesiz seyahat imkânı sağlayan bu pasaportun üç yeni meslek grubuna daha verilmesi için Meclis’e kanun teklifi sunuldu.
Teklife göre, en az 15 yıl mesleki kıdeme sahip olmak kaydıyla Diş Hekimleri Odasına kayıtlı diş hekimleri, Veteriner Odasına kayıtlı veterinerler ve Mimarlar Odasına kayıtlı mimarlar da yeşil pasaport hakkından yararlanabilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teklifte mesleki gelişim vurgusu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mimarlar, veterinerler ve diş hekimleri...
Kimler bu haktan faydalanabiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın