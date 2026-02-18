onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Telefonundaki Duvar Kağıdı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Telefonundaki Duvar Kağıdı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 18:38

Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu kez performansından ziyade özel bir detayla gündeme geldi.

Stadyum çıkışında görüntülenen Yıldız’ın cep telefonunun ekranında Kabe fotoğrafının yer aldığı fark edildi. Duvar kağıdında ayrıca Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nden bir ayetin bulunduğu görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Juventus'un 10 numarası Kenan her hareketiyle gündem olmayı başarıyor.

Juventus'un 10 numarası Kenan her hareketiyle gündem olmayı başarıyor.

Milli yıldızımız Kenan Yıldız, Juventus'un en önemli isimi olarak ön plana çıkıyor. Saha içindeki hareketleriyle birlikte saha dışında da sevilen Kenan dün akşam ise farklı bir konuyla gündemdeydi.

Kenan Yıldız'ın duvar kağıdı olarak Kabe ve bir ayet kullanması dikkat çekti.

Kenan Yıldız'ın duvar kağıdı olarak Kabe ve bir ayet kullanması dikkat çekti.

Kenan Yıldız, karşılaşmanın ardından RAMS Park’tan ayrılırken bir grup taraftarın 'imza' isteğini geri çevirmedi.

Milli oyuncu, özellikle Juventus formasına imza atarken görüntülendi.

İlerleyen anlarda Yıldız’ın cep telefonunun ekranı da kameralara yansıdı. Ekranda, Bakara Suresi’nin 152. Ayet-i Kerimesi yer aldı. Ayetin meali ise şu şekilde:

'Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
7
4
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın