Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Telefonundaki Duvar Kağıdı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kenan Yıldız, karşılaşmanın ardından RAMS Park’tan ayrılırken bir grup taraftarın 'imza' isteğini geri çevirmedi.

Milli oyuncu, özellikle Juventus formasına imza atarken görüntülendi.

İlerleyen anlarda Yıldız’ın cep telefonunun ekranı da kameralara yansıdı. Ekranda, Bakara Suresi’nin 152. Ayet-i Kerimesi yer aldı. Ayetin meali ise şu şekilde:

'Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin.'