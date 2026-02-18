Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız'ın Telefonundaki Duvar Kağıdı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşmanın ardından stadyumdan ayrılan milli futbolcu Kenan Yıldız, bu kez performansından ziyade özel bir detayla gündeme geldi.
Stadyum çıkışında görüntülenen Yıldız’ın cep telefonunun ekranında Kabe fotoğrafının yer aldığı fark edildi. Duvar kağıdında ayrıca Kur’an-ı Kerim’in Bakara Suresi’nden bir ayetin bulunduğu görüldü.
Juventus'un 10 numarası Kenan her hareketiyle gündem olmayı başarıyor.
Kenan Yıldız'ın duvar kağıdı olarak Kabe ve bir ayet kullanması dikkat çekti.
