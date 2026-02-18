onedio
Çip Krizi Büyüyor: PlayStation İçin En Az İki Yıl Beklenecek, Bilgisayar Fiyatları El Yakacak

Çip Krizi Büyüyor: PlayStation İçin En Az İki Yıl Beklenecek, Bilgisayar Fiyatları El Yakacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.02.2026 - 17:31

Yapay zekâ alanındaki yatırımların ivme kazanması, küresel ölçekte sermaye ve Ar-Ge bütçelerinin yeniden dağıtılmasına yol açarken tüketici elektroniği segmentinde maliyet baskısını artırıyor. Bloomberg’in aktardığına göre Sony, yeni PlayStation konsolunun çıkış takvimini 2028 ya da 2029’a kaydırma seçeneğini değerlendiriyor.

Söz konusu olası takvim revizyonunun, şirketin konsol nesilleri arasındaki geçiş dönemlerinde kullanıcı sadakatini ve ekosistem sürekliliğini korumaya dayalı uzun vadeli stratejisini zorlayabileceği belirtiliyor. Özellikle donanım döngüsünün uzaması, içerik üreticileri ve üçüncü parti geliştiricilerle kurulan ticari denge üzerinde de etkili olabilir.

Nintendo da krizden etkilenecek.

Bloomberg’in değerlendirmesine göre, Sony’nin en önemli rakiplerinden Nintendo da benzer maliyet baskılarıyla karşı karşıya. Şirketin, 2025’te piyasaya sunduğu Nintendo Switch 2 için kullanılan depolama kartlarına yönelik yoğun talebin tedarik zincirinde dengesizlik yaratmasının ardından, 2026 yılı içinde fiyat artışını gündemine aldığı öne sürülüyor.

Çip krizinde rekabet de kızışıyor.

Bloomberg’in haberinde, bellek çipi arzındaki daralmanın “küresel bir krize” evrilebileceği yönündeki uyarılara da yer verildi. Tim Cook ve Elon Musk gibi isimlerin de tedarik tarafındaki sıkışmaya dikkat çektiği aktarıldı.

Krizin arka planında, yapay zekâ veri merkezlerinin hızla ölçeklenmesi gösteriliyor. Alphabet Inc. ve OpenAI başta olmak üzere birçok teknoloji şirketi, sohbet botları ve benzeri uygulamalar için milyonlarca yapay zekâ hızlandırıcısı temin ediyor. Bu donanımlar, yüksek kapasiteli bellek modülleriyle birlikte sunuluyor.

Ortaya çıkan tablo, tüketici elektroniği üreticilerinin Samsung Electronics ve Micron Technology gibi üreticilerin sağladığı sınırlı çip arzı için daha yoğun bir rekabete girmesine neden oluyor.

Bilgisayar fiyatları direkt etkilenecek.

Krizin yansımaları en belirgin biçimde bilgisayar pazarının üst segmentinde görülüyor. ABD merkezli yarı iletken üreticisi Micron Technology’nin, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Crucial markalı tüketici bellek modüllerini sonlandırma kararı sektörde sarsıcı bir etki yarattı.

Özel üretim bilgisayar üreticisi Falcon Northwest’in CEO’su Kelt Reeves, Crucial’ın pazardan çekilmesinin firmalar arasında stok güvence altına alma yarışını tetiklediğini ifade etti. Bu gelişmenin ardından ocak ayında bellek fiyatları yeni zirve seviyelere ulaştı.

Bloomberg’in aktardığına göre, 2025 yılı boyunca Falcon Northwest’in ortalama bilgisayar satış fiyatı birim başına 1.500 dolar artarak yaklaşık 8.000 dolar seviyesine çıktı.

Konsollarla birlikte farklı alanlar da etkilenecek.

Bellek arzındaki daralma yalnızca PC ve oyun konsollarını etkilemekle kalmıyor. Akıllı telefonlarda fotoğraf ve veri depolamadan otomotiv sektöründeki yazılım altyapılarına, film indirme hizmetlerinden bilgisayar uygulamalarının çalıştırılmasına kadar geniş bir kullanım alanı potansiyel risk altında bulunuyor.

Yapay zekâ yatırımlarında kısa vadede bir yavaşlama öngörülmezken, bu eğilimin tüketici elektroniği tarafında maliyet baskısını artırmaya devam etmesi bekleniyor. Buna paralel olarak ürün lansman takvimlerinde gecikmeler ve fiyat artışlarının sürmesi olası görülüyor.

Sektör kaynakları, bellek tedarikine ilişkin dengenin nasıl oluşacağının ve krizin hangi ölçekte kalıcı olacağının önümüzdeki yıllarda netlik kazanacağını ifade ediyor.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
