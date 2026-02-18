Çip Krizi Büyüyor: PlayStation İçin En Az İki Yıl Beklenecek, Bilgisayar Fiyatları El Yakacak

Bloomberg’in haberinde, bellek çipi arzındaki daralmanın “küresel bir krize” evrilebileceği yönündeki uyarılara da yer verildi. Tim Cook ve Elon Musk gibi isimlerin de tedarik tarafındaki sıkışmaya dikkat çektiği aktarıldı.

Krizin arka planında, yapay zekâ veri merkezlerinin hızla ölçeklenmesi gösteriliyor. Alphabet Inc. ve OpenAI başta olmak üzere birçok teknoloji şirketi, sohbet botları ve benzeri uygulamalar için milyonlarca yapay zekâ hızlandırıcısı temin ediyor. Bu donanımlar, yüksek kapasiteli bellek modülleriyle birlikte sunuluyor.

Ortaya çıkan tablo, tüketici elektroniği üreticilerinin Samsung Electronics ve Micron Technology gibi üreticilerin sağladığı sınırlı çip arzı için daha yoğun bir rekabete girmesine neden oluyor.