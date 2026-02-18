Çip Krizi Büyüyor: PlayStation İçin En Az İki Yıl Beklenecek, Bilgisayar Fiyatları El Yakacak
Yapay zekâ alanındaki yatırımların ivme kazanması, küresel ölçekte sermaye ve Ar-Ge bütçelerinin yeniden dağıtılmasına yol açarken tüketici elektroniği segmentinde maliyet baskısını artırıyor. Bloomberg’in aktardığına göre Sony, yeni PlayStation konsolunun çıkış takvimini 2028 ya da 2029’a kaydırma seçeneğini değerlendiriyor.
Söz konusu olası takvim revizyonunun, şirketin konsol nesilleri arasındaki geçiş dönemlerinde kullanıcı sadakatini ve ekosistem sürekliliğini korumaya dayalı uzun vadeli stratejisini zorlayabileceği belirtiliyor. Özellikle donanım döngüsünün uzaması, içerik üreticileri ve üçüncü parti geliştiricilerle kurulan ticari denge üzerinde de etkili olabilir.
Nintendo da krizden etkilenecek.
Çip krizinde rekabet de kızışıyor.
Bilgisayar fiyatları direkt etkilenecek.
Konsollarla birlikte farklı alanlar da etkilenecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın