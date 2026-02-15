Gürkan Akgüneş, Sınırdan Dönen Ürünlerle İlgili Yazdı: "Sınırdan Dönenleri Biz mi Yiyoruz?"

Akgüneş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurt içindeki denetim sonuçlarını kamuoyuna açıklamadığını belirterek bu gizliliği eleştiriyor. Gazeteci, halkın sadece Avrupa Birliği Alarm Sistemi üzerinden veri alabildiğini hatırlatarak şu soruyu soruyor: 'Asıl endişelenmemiz gereken, Avrupa'nın reddettiği tek bir ürün mü, yoksa bakanlığın sonuçlarını açıklamadığı ve pazar tezgahlarında satılan o zehirli sebzeler mi?'