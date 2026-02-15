Gürkan Akgüneş, Sınırdan Dönen Ürünlerle İlgili Yazdı: "Sınırdan Dönenleri Biz mi Yiyoruz?"
Gazeteci Gürkan Akgüneş, T24’teki yazısında Türkiye’nin gıda güvenliği karnesini masaya yatırdı. Akgüneş, 'Sınırdan dönen meyveyi mi yiyoruz?' sorusundan çok daha vahim bir iddiayı gündeme taşıdı: Denetlenmeyen iç piyasa ürünleri.
Gürkan Akgüneş, son yazısında Türkiye’deki pestisit (tarım zehri) tehlikesinin boyutlarını korkutucu verilerle gözler önüne serdi. Bakanlık yetkililerinin 'ihracattan dönen ürün oranı düşük' açıklamalarına karşın Akgüneş, asıl odağın yurt içindeki pazar ve marketler olması gerektiğini savunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Pestisitsiz bir numune bulunabilmiş"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürkan Akgüneş: "Mandalinada zehir limiti %667 aşılmış!"
Akgüneş, sınırdan dönen değil iç pazardaki tezgah ürünlerine dikkat çekiyor.
"1 kilo meyvenin yaklaşık 150 gramı sağlık açısından ciddi risk taşıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın