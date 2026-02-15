onedio
Gürkan Akgüneş, Sınırdan Dönen Ürünlerle İlgili Yazdı: "Sınırdan Dönenleri Biz mi Yiyoruz?"

Gürkan Akgüneş, Sınırdan Dönen Ürünlerle İlgili Yazdı: "Sınırdan Dönenleri Biz mi Yiyoruz?"

15.02.2026 - 23:23

Gazeteci Gürkan Akgüneş, T24’teki yazısında Türkiye’nin gıda güvenliği karnesini masaya yatırdı. Akgüneş, 'Sınırdan dönen meyveyi mi yiyoruz?' sorusundan çok daha vahim bir iddiayı gündeme taşıdı: Denetlenmeyen iç piyasa ürünleri.

Gürkan Akgüneş, son yazısında Türkiye’deki pestisit (tarım zehri) tehlikesinin boyutlarını korkutucu verilerle gözler önüne serdi. Bakanlık yetkililerinin 'ihracattan dönen ürün oranı düşük' açıklamalarına karşın Akgüneş, asıl odağın yurt içindeki pazar ve marketler olması gerektiğini savunuyor.

"Pestisitsiz bir numune bulunabilmiş"

"Pestisitsiz bir numune bulunabilmiş"

Akgüneş’in aktardığı Bursa merkezli bir akademik çalışma, mutfaklardaki tehlikeyi özetliyor. Yazısında özellikle dereotuna dikkat çeken Akgüneş, çarpıcı bir sonuç paylaşıyor: '11 adet dereotu numunesinde 43 farklı pestisit saptanmış. Bir tanesinde ise tam 17 farklı zehir kalıntısı var. Pestisitsiz sadece 1 numune bulunabilmiş.'

Gürkan Akgüneş: "Mandalinada zehir limiti %667 aşılmış!"

Gürkan Akgüneş: "Mandalinada zehir limiti %667 aşılmış!"

Akgüneş, market ve pazar tezgahlarından alınan meyvelerdeki analiz sonuçlarının 'endişe verici' olduğunu söylüyor. Yazısında paylaştığı verilere göre:

  • Mandalinada yasaklı kimyasallar limiti tam yüzde 667 oranında aşıyor.

  • Portakalda ise bu oran yüzde 400 seviyelerinde.

  • Elma ve Armutlarda ise kullanımı tamamen yasaklanmış olan zehirli maddelere rastlanmış durumda.

Akgüneş, sınırdan dönen değil iç pazardaki tezgah ürünlerine dikkat çekiyor.

Akgüneş, sınırdan dönen değil iç pazardaki tezgah ürünlerine dikkat çekiyor.

Akgüneş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yurt içindeki denetim sonuçlarını kamuoyuna açıklamadığını belirterek bu gizliliği eleştiriyor. Gazeteci, halkın sadece Avrupa Birliği Alarm Sistemi üzerinden veri alabildiğini hatırlatarak şu soruyu soruyor: 'Asıl endişelenmemiz gereken, Avrupa'nın reddettiği tek bir ürün mü, yoksa bakanlığın sonuçlarını açıklamadığı ve pazar tezgahlarında satılan o zehirli sebzeler mi?'

"1 kilo meyvenin yaklaşık 150 gramı sağlık açısından ciddi risk taşıyor."

"1 kilo meyvenin yaklaşık 150 gramı sağlık açısından ciddi risk taşıyor."

Yazısında akademik çalışmalara atıfta bulunan Gürkan Akgüneş, pazar ve marketlerdeki ürünlerin yaklaşık yüzde 13’ünde limit aşımı olduğunu belirtiyor. Bu da demek oluyor ki, sofraya gelen her 1 kilo meyvenin yaklaşık 150 gramı sağlık açısından ciddi risk taşıyor.

