Kredi Kartlarındaki Yeni Limitler Yarından İtibaren Geçerli Olacak: ATM Ekranlarında Mesaj Olacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, 400 bin TL’nin üzerindeki kredi kartı limitlerine kısıtlama getiriliyor. Değişiklikten etkilenen kart sahipleri, ATM’de gerçekleştirecekleri ilk işlem sırasında karşılarına çıkacak bilgilendirme ekranı aracılığıyla yeni limit uygulaması hakkında uyarılacak.
Bankalara verilen süre tamamlandı, yarın yeni limitler tanımlanıyor.
SMS ve ATM ekranlarından yeni limitler görülecek.
