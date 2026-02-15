Kredi Kartlarındaki Yeni Limitler Yarından İtibaren Geçerli Olacak: ATM Ekranlarında Mesaj Olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen talimat doğrultusunda, yüksek limitli kredi kartlarına ilişkin yeni dönem başlıyor. 400 bin TL’nin üzerindeki kart limitlerinin kademeli biçimde düşürülmesine karar verilirken, bankalara uygulamayı 15 Şubat 2026’ya kadar tamamlama süresi verildi. Düzenleme kapsamında limit azaltma işlemleri pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve kart sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacak.