Kredi Kartlarındaki Yeni Limitler Yarından İtibaren Geçerli Olacak: ATM Ekranlarında Mesaj Olacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 17:34

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yeni düzenleme kapsamında, 400 bin TL’nin üzerindeki kredi kartı limitlerine kısıtlama getiriliyor. Değişiklikten etkilenen kart sahipleri, ATM’de gerçekleştirecekleri ilk işlem sırasında karşılarına çıkacak bilgilendirme ekranı aracılığıyla yeni limit uygulaması hakkında uyarılacak.

Bankalara verilen süre tamamlandı, yarın yeni limitler tanımlanıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen talimat doğrultusunda, yüksek limitli kredi kartlarına ilişkin yeni dönem başlıyor. 400 bin TL’nin üzerindeki kart limitlerinin kademeli biçimde düşürülmesine karar verilirken, bankalara uygulamayı 15 Şubat 2026’ya kadar tamamlama süresi verildi. Düzenleme kapsamında limit azaltma işlemleri pazartesi günü itibarıyla başlayacak ve kart sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

SMS ve ATM ekranlarından yeni limitler görülecek.

Yeni düzenleme kapsamında limiti düşürülen kart sahipleri, kredi kartlarıyla ATM’den yapacakları ilk işlem sırasında ekranda limit değişikliğine ilişkin bilgilendirme mesajıyla karşılaşacak. Ayrıca müşterilere, yapılan güncellemeye dair ayrıntılar SMS ve e-posta kanalları üzerinden de iletilecek.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
