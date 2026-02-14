onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İtalya'da İlginç İlan: Vicenza'da Koku Dedektifleri Aranıyor

İtalya'da İlginç İlan: Vicenza'da Koku Dedektifleri Aranıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.02.2026 - 00:09

İtalya’da Vicenza iline bağlı bir belediye, sanayi tesislerinden kaynaklandığı öne sürülen kötü kokuların izini sürmek için ücretli “koku gözlemcileri” görevlendirmeye hazırlanıyor. Seçilecek gönüllüler özel eğitim alacak ve sahada koku tespiti ile raporlama yapacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 kişilik bir koku değerlendirme ekibi kuruluyor.

6 kişilik bir koku değerlendirme ekibi kuruluyor.

İtalya’nın kuzeyindeki Brendola kasabası, hava kalitesini iyileştirmek için alışılmışın dışında bir adım atıyor. Belediye, kötü kokuların kaynağını belirlemek amacıyla altı kişiden oluşacak bir “koku değerlendiricileri” ekibi kurmaya hazırlanıyor.

Belediye yetkilisi Bruno Beltrame, özellikle sanayi bölgelerine yakın mahallelerden gelen yoğun koku şikayetleri üzerine süreci başlattıklarını duyurdu.

Başvuracak adaylarda alerji veya astım gibi solunum rahatsızlıklarının bulunmaması şartı aranıyor. Ayrıca araç sahibi olmaları ve akıllı telefon kullanabilmeleri gerekiyor. Ekip tarafından toplanacak veriler, özel bir mobil uygulama aracılığıyla kayıt altına alınacak.

Özel eğitimden geçirilecekler.

Özel eğitimden geçirilecekler.

Proje kapsamında, koku analizi alanında uzman bir şirket tarafından katılımcılara eğitim verilecek. Gönüllüler; fabrika emisyonları, endüstriyel atıklar ve kanalizasyon kaynaklı kokular gibi farklı türleri ayırt etmeyi öğrenecek. Eğitim sonrası belirlenen bölgelerde sahaya çıkarak duyusal ölçüm yapacak, tespit ettikleri kokuları mobil uygulama üzerinden sisteme kaydedecekler.

Altı ay sürmesi planlanan çalışmanın amacı, rahatsız edici kokuların kaynağını kesin olarak ortaya koymak. Beltrame, yaklaşık beş yıl önce yürütülen benzer bir proje sayesinde bazı şirketlerin koku yaydığının belirlendiğini hatırlatarak, bu kez coğrafi kapsamı genişlettiklerini ve aynı firmaların mı yoksa farklı kaynakların mı sorumlu olduğunu netleştirmek istediklerini söyledi.

Vicenza, Avrupa'da hava kirliliği ile nam salmış bir bölge.

Vicenza, Avrupa'da hava kirliliği ile nam salmış bir bölge.

Brendola’nın bağlı bulunduğu Vicenza ili, Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun görüldüğü alanlardan Po Vadisi içinde yer alıyor. Veneto, Piyemonte, Lombardiya ve Emilia-Romagna’yı kapsayan bölge; yoğun sanayi faaliyetleri ve coğrafi yapısı nedeniyle yüksek kirlilik riski taşıyor.

Yaklaşık 4 bin nüfuslu Brendola’da çevre duyarlılığının arttığını belirten Beltrame, vatandaşların kötü koku ya da atık tespit ettiklerinde belediyeye bildirim yaptığını, bunun da olası çevre sorunlarına erken müdahale imkânı sağladığını ifade etti.

Noel öncesinde yayımlanan ilk ilana başvuru gelmezken, bu hafta Facebook’ta yeniden paylaşılan duyuruya çoğu üniversite öğrencisi olan yaklaşık 12 kişi başvurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın