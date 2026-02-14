İtalya'da İlginç İlan: Vicenza'da Koku Dedektifleri Aranıyor

Proje kapsamında, koku analizi alanında uzman bir şirket tarafından katılımcılara eğitim verilecek. Gönüllüler; fabrika emisyonları, endüstriyel atıklar ve kanalizasyon kaynaklı kokular gibi farklı türleri ayırt etmeyi öğrenecek. Eğitim sonrası belirlenen bölgelerde sahaya çıkarak duyusal ölçüm yapacak, tespit ettikleri kokuları mobil uygulama üzerinden sisteme kaydedecekler.

Altı ay sürmesi planlanan çalışmanın amacı, rahatsız edici kokuların kaynağını kesin olarak ortaya koymak. Beltrame, yaklaşık beş yıl önce yürütülen benzer bir proje sayesinde bazı şirketlerin koku yaydığının belirlendiğini hatırlatarak, bu kez coğrafi kapsamı genişlettiklerini ve aynı firmaların mı yoksa farklı kaynakların mı sorumlu olduğunu netleştirmek istediklerini söyledi.