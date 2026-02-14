onedio
Kullanıcıların Yayın Açarak İçerik Ürettiği Birçok Uygulamaya Erişim Engeli Geldi

Kullanıcıların Yayın Açarak İçerik Ürettiği Birçok Uygulamaya Erişim Engeli Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.02.2026 - 19:27

Geçtiğimiz günlerde Onlyfans'ta içerik üreten isimlerle ilgili gelen gözaltı haberlerinin ardından bugün bir dizi internet sitesi ve uygulamaya erişim engeli getirildi. BTK tarafından duyurulan erişim engelinde uygulama isimleri de duyuruldu. Erişim engelini Engelliweb duyurdu. 

Kaynak - Engelliweb

BTK erişim engeli getirilen uygulamarı duyurdu.

BTK erişim engeli getirilen uygulamarı duyurdu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 14 Şubat 2026 tarihli kararla canlı yayın odaklı bazı sosyal platformlara erişim engeli getirdi. Karar kapsamında Bigo, MICO, SUGO, Poppo, MIGO, SoulChill, LiveMe, Cheero ve LopMe Türkiye’den ulaşıma kapatıldı.

Yetkililerin aldığı bu adımın ardından söz konusu uygulamalara hem mobil hem de web üzerinden erişim kesilirken, kararın gerekçesine ilişkin resmi açıklamanın ayrıca paylaşılması bekleniyor.

Hakan Karakoca
