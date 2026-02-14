Kullanıcıların Yayın Açarak İçerik Ürettiği Birçok Uygulamaya Erişim Engeli Geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 14 Şubat 2026 tarihli kararla canlı yayın odaklı bazı sosyal platformlara erişim engeli getirdi. Karar kapsamında Bigo, MICO, SUGO, Poppo, MIGO, SoulChill, LiveMe, Cheero ve LopMe Türkiye’den ulaşıma kapatıldı.

Yetkililerin aldığı bu adımın ardından söz konusu uygulamalara hem mobil hem de web üzerinden erişim kesilirken, kararın gerekçesine ilişkin resmi açıklamanın ayrıca paylaşılması bekleniyor.