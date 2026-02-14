Kullanıcıların Yayın Açarak İçerik Ürettiği Birçok Uygulamaya Erişim Engeli Geldi
Geçtiğimiz günlerde Onlyfans'ta içerik üreten isimlerle ilgili gelen gözaltı haberlerinin ardından bugün bir dizi internet sitesi ve uygulamaya erişim engeli getirildi. BTK tarafından duyurulan erişim engelinde uygulama isimleri de duyuruldu. Erişim engelini Engelliweb duyurdu.
BTK erişim engeli getirilen uygulamarı duyurdu.
