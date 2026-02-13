onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Onlyfans Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı, 500 Milyon TL’lik Şirketlere El Konuldu

Onlyfans Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı, 500 Milyon TL’lik Şirketlere El Konuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2026 - 09:19 Son Güncelleme: 13.02.2026 - 11:33

İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Onlyfans platformu üzerinden elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla akladığı iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 300 milyar liralık devasa bir finansal hacim mercek altına alınırken, şüphelilerin 500 milyon lira değerindeki şirketlerine, lüks araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu.

Hakkında gözaltı kararı verilen; Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın yurt dışında oldukları öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı.

Onlyfans isimli mecrada müstehcen içerikler üreterek bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen 25 kişilik bir şebeke, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Polisin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin elde ettikleri paraları sisteme sokmak için farklı sektörlerde faaliyet gösteren paravan şirketleri kullandıkları gün yüzüne çıkarıldı.

Soruşturmanın odağındaki mali tablo ise dudak uçuklatan cinsten. Yapılan incelemelerde, söz konusu ağın kontrol ettiği toplam finansal hacmin 300 milyar lira olduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 10 taşınmaz, 14 lüks araç ve piyasa değeri 500 milyon lirayı aşan 2 şirkete yargı kararıyla el konuldu. İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte ekipler, 8 farklı şehirde belirlenen adreslere girerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dijital materyaller ve banka hesap hareketleri üzerindeki detaylı incelemeler de sürüyor.

Gözaltına alınanların tamamı:

1.AZRANUR AY VANDAN

2.EBRU ARMAN (Tutuklu)

3.MELTEM BAKIR

4.GİZEM AVCI

5.YAĞMUR ŞİMŞEK

6.ÖZNUR GÜVEN

7.CANSU BADE TAŞ

8.KÜBRA YURDAKUL

9.ARZU YILMAZ

10.CEYDA ERSOY (Tutuklu)

11.DERİN GÜR

12.DİLBER DOĞAN

13.EDA ALBOYA (Tutuklu)

14.EME NUR SÜDER

15.KADRİYE DEĞİRMENCİ

16.LİNA SU ÖZGEN

17.YAPRAK MERİÇ YÜCEL

18.NİSANUR KAVAK

19.TUĞÇE CANSU PARLAK

20.TÜLİN ARIKOĞLU

21.ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)

22.GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)

23.MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)

24.BURÇİN EROL (Yurt dışı)

25.SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
27
15
9
7
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın