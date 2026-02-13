Onlyfans Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı, 500 Milyon TL’lik Şirketlere El Konuldu

Onlyfans isimli mecrada müstehcen içerikler üreterek bu yolla haksız kazanç sağladığı tespit edilen 25 kişilik bir şebeke, düzenlenen eş zamanlı baskınlarla çökertildi. Polisin uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucunda, şüphelilerin elde ettikleri paraları sisteme sokmak için farklı sektörlerde faaliyet gösteren paravan şirketleri kullandıkları gün yüzüne çıkarıldı.

Soruşturmanın odağındaki mali tablo ise dudak uçuklatan cinsten. Yapılan incelemelerde, söz konusu ağın kontrol ettiği toplam finansal hacmin 300 milyar lira olduğu belirlendi. Suçtan elde edilen gelirle alındığı değerlendirilen 10 taşınmaz, 14 lüks araç ve piyasa değeri 500 milyon lirayı aşan 2 şirkete yargı kararıyla el konuldu. İstanbul merkezli operasyonun düğmesine basılmasıyla birlikte ekipler, 8 farklı şehirde belirlenen adreslere girerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, dijital materyaller ve banka hesap hareketleri üzerindeki detaylı incelemeler de sürüyor.

Gözaltına alınanların tamamı:

1.AZRANUR AY VANDAN

2.EBRU ARMAN (Tutuklu)

3.MELTEM BAKIR

4.GİZEM AVCI

5.YAĞMUR ŞİMŞEK

6.ÖZNUR GÜVEN

7.CANSU BADE TAŞ

8.KÜBRA YURDAKUL

9.ARZU YILMAZ

10.CEYDA ERSOY (Tutuklu)

11.DERİN GÜR

12.DİLBER DOĞAN

13.EDA ALBOYA (Tutuklu)

14.EME NUR SÜDER

15.KADRİYE DEĞİRMENCİ

16.LİNA SU ÖZGEN

17.YAPRAK MERİÇ YÜCEL

18.NİSANUR KAVAK

19.TUĞÇE CANSU PARLAK

20.TÜLİN ARIKOĞLU

21.ZEYNEP ALKAN (Yurt dışı)

22.GİZEM BAĞDAÇİÇEK (Yurt dışı)

23.MERVE TAŞKIN (Yurt dışı)

24.BURÇİN EROL (Yurt dışı)

25.SERPİL CANSIZ (Yurt dışı)