Onlyfans Operasyonu: 25 Kişi Gözaltına Alındı, 500 Milyon TL’lik Şirketlere El Konuldu
İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, Onlyfans platformu üzerinden elde edilen gelirleri paravan şirketler aracılığıyla akladığı iddia edilen 25 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 300 milyar liralık devasa bir finansal hacim mercek altına alınırken, şüphelilerin 500 milyon lira değerindeki şirketlerine, lüks araçlarına ve gayrimenkullerine el konuldu.
Hakkında gözaltı kararı verilen; Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın yurt dışında oldukları öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformları üzerinden yürütülen kayıt dışı ekonomi ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik son yılların en büyük operasyonlarından birine imza attı.
