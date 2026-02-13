onedio
Taksilerde Yeni Dönem Resmen Başladı: Taksilerdeki Tüm Sistem Değişiyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.02.2026 - 08:40

Ticari taksilerde vergi sistemini kökten değiştiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık taksiciler gerçek usulde vergilendirilecek ve araçlarda 'Taksi Mali Cihazı' kullanımı zorunlu hale gelecek. İnternet üzerinden doğrudan Maliye’ye bağlı olacak bu sistemle, kayıt dışı kazancın önüne geçilirken yolculara kartlı ödeme kolaylığı sunulacak.

Kaynak: NTV - Burak Taşçı

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, ticari taksi esnafı için uzun süredir uygulanan düşük vergi dönemi sona erdi.

Yeni sisteme göre taksi sahipleri artık KDV, gelir vergisi ve stopaj gibi tüm yasal yükümlülükleri yerine getirecek 'gerçek usulde' vergi mükellefi sayılacak. Bu büyük değişimle birlikte, taksimetreler artık sadece ücreti ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda birer mali onaylı kasa gibi çalışacak. Yeni işe başlayacak esnaflar için 30 günlük geçiş süreci başlarken, mevcut plaka sahiplerinin 1 Eylül 2026 tarihine kadar araçlarına 'Taksi Mali Cihazı' takmaları gerekiyor.

Sistem, taksimetre ile tam entegre bir şekilde çalışacak ve internet üzerinden anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına veri aktaracak. Yolculuk başladığında devreye giren bu teknolojik cihazlar, yolculuk sonunda ücret bilgisini otomatik olarak alarak saniyeler içinde fiş ya da e-belge üretecek. Manuel müdahaleye tamamen kapalı olan bu yapıda, taksimetre ve mali cihaz birbirinden bağımsız hareket edemeyecek. Bu sayede taksilerde alınan her ücret, anında kayıt altına alınmış olacak.

Düzenlemenin yolcuları en çok ilgilendiren kısmı ise ödeme seçeneklerinde yaşanacak. Yeni dönemde tüm ticari taksilerde kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmak standart bir hizmet haline gelecek. Bankalardan alınan bağımsız POS cihazlarının kullanımı ise tamamen yasaklanıyor. Artık tüm kartlı işlemler, doğrudan taksimetreye bağlı bu mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece hem taksiciler için harici cihaz taşıma yükü kalkacak hem de kayıt dışı ekonominin önüne geçilerek şeffaf bir ulaşım sistemi kurulacak.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
