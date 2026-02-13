Taksilerde Yeni Dönem Resmen Başladı: Taksilerdeki Tüm Sistem Değişiyor

Yeni sisteme göre taksi sahipleri artık KDV, gelir vergisi ve stopaj gibi tüm yasal yükümlülükleri yerine getirecek 'gerçek usulde' vergi mükellefi sayılacak. Bu büyük değişimle birlikte, taksimetreler artık sadece ücreti ölçmekle kalmayacak, aynı zamanda birer mali onaylı kasa gibi çalışacak. Yeni işe başlayacak esnaflar için 30 günlük geçiş süreci başlarken, mevcut plaka sahiplerinin 1 Eylül 2026 tarihine kadar araçlarına 'Taksi Mali Cihazı' takmaları gerekiyor.

Sistem, taksimetre ile tam entegre bir şekilde çalışacak ve internet üzerinden anlık olarak Gelir İdaresi Başkanlığına veri aktaracak. Yolculuk başladığında devreye giren bu teknolojik cihazlar, yolculuk sonunda ücret bilgisini otomatik olarak alarak saniyeler içinde fiş ya da e-belge üretecek. Manuel müdahaleye tamamen kapalı olan bu yapıda, taksimetre ve mali cihaz birbirinden bağımsız hareket edemeyecek. Bu sayede taksilerde alınan her ücret, anında kayıt altına alınmış olacak.

Düzenlemenin yolcuları en çok ilgilendiren kısmı ise ödeme seçeneklerinde yaşanacak. Yeni dönemde tüm ticari taksilerde kredi kartı veya banka kartıyla ödeme yapmak standart bir hizmet haline gelecek. Bankalardan alınan bağımsız POS cihazlarının kullanımı ise tamamen yasaklanıyor. Artık tüm kartlı işlemler, doğrudan taksimetreye bağlı bu mali cihazlar üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece hem taksiciler için harici cihaz taşıma yükü kalkacak hem de kayıt dışı ekonominin önüne geçilerek şeffaf bir ulaşım sistemi kurulacak.