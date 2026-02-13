Taksilerde Yeni Dönem Resmen Başladı: Taksilerdeki Tüm Sistem Değişiyor
Ticari taksilerde vergi sistemini kökten değiştiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık taksiciler gerçek usulde vergilendirilecek ve araçlarda 'Taksi Mali Cihazı' kullanımı zorunlu hale gelecek. İnternet üzerinden doğrudan Maliye’ye bağlı olacak bu sistemle, kayıt dışı kazancın önüne geçilirken yolculara kartlı ödeme kolaylığı sunulacak.
Kaynak: NTV - Burak Taşçı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte, ticari taksi esnafı için uzun süredir uygulanan düşük vergi dönemi sona erdi.
