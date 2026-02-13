Meteoroloji’den 14 Şubat İçin Uyarı: Yağmur ve Kar Etkili Olacak

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan yağışlı sistem Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Birçok bölgede sağanak yağmur, yüksek ve doğu kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Batı ve İç Kesimlerde Sağanak Yağmur

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun büyük bölümünde gün boyunca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Manisa ve Mersin çevrelerinde yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde ayrıca kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor.