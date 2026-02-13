onedio
Meteoroloji’den 14 Şubat İçin Uyarı: Yağmur ve Kar Etkili Olacak

hava durumu
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.02.2026 - 07:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Şubat tarihine yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde 49 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yağışlı hava dalgasının birçok bölgede sağanak yağmur, bazı kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı özellikle ulaşım ve günlük faaliyetlerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde etkili olan yağışlı sistem Cumartesi günü de etkisini sürdürecek. Birçok bölgede sağanak yağmur, yüksek ve doğu kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Batı ve İç Kesimlerde Sağanak Yağmur

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun büyük bölümünde gün boyunca aralıklı ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.

İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Manisa ve Mersin çevrelerinde yağışların zaman zaman şiddetini artırabileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde ayrıca kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına riski de bulunuyor.

Doğu ve Yüksek Kesimlerde Kar Uyarısı

Doğu Anadolu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yağışların kar ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.

Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Muş, Tunceli ve Van çevrelerinde kar yağışı etkili olabilir. Gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don riski öne çıkıyor.

Karadeniz’de Hava Sertleşiyor

Karadeniz Bölgesi genelinde yağışlar yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir. Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, yükseklerde ise kar yağışı bekleniyor. Heyelan ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den Uyarı

Meteoroloji, 14 Şubat’ta beklenen yağışlarla birlikte:

  • Ani su baskınları

  • Ulaşımda aksamalar

  • Kuvvetli rüzgar ve fırtına

  • Buzlanma ve don olaylarına

karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
