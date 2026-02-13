Meteoroloji’den 14 Şubat İçin Uyarı: Yağmur ve Kar Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Şubat tarihine yönelik hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde 49 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi. Yağışlı hava dalgasının birçok bölgede sağanak yağmur, bazı kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, olası olumsuzluklara karşı özellikle ulaşım ve günlük faaliyetlerde dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Şubat tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı.
Doğu ve Yüksek Kesimlerde Kar Uyarısı
