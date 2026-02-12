Yarın Dışarı Çıkacaklar Dikkat: 49 Kente Sarı Kodlu Uyarı! Fırtınanın Hızı 90 Kilometreye Ulaşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumunu açıkladı. 13-19 Şubat'ta ülke genelinde yeni soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirten Meteoroloji, 13 Şubat Cuma günü için Akdeniz'e fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar...
Yarın dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı yapıldı. 13-19 Şubat tarihleri arasında yağış ve fırtına olacak mı?
49 kente sarı kodlu uyarı.
