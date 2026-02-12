Yarın Dışarı Çıkacaklar Dikkat: 49 Kente Sarı Kodlu Uyarı! Fırtınanın Hızı 90 Kilometreye Ulaşacak

Akdeniz için yapılan kritik uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Sarı Kod Uyarısı Verilen Kentler

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye.