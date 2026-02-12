onedio
Yarın Dışarı Çıkacaklar Dikkat: 49 Kente Sarı Kodlu Uyarı! Fırtınanın Hızı 90 Kilometreye Ulaşacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
12.02.2026 - 17:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumunu açıkladı. 13-19 Şubat'ta ülke genelinde yeni soğuk hava dalgasının etkili olacağını belirten Meteoroloji, 13 Şubat Cuma günü için Akdeniz'e fırtına uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı kaç derece olacak? Yağmur yağacak mı? İşte detaylar...

Yarın dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı yapıldı. 13-19 Şubat tarihleri arasında yağış ve fırtına olacak mı?

Meteoroloji, 13-19 Şubat hava durum raporunu paylaştı. Yapılan açıklamada, 'ÜIkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı günü batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor' ifadeleri yer aldı.

13 Şubat Cuma günü için 49 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağış beklenirken Akdeniz'de fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye ulaşacağı belirtildi. 

Uyarılarda 'Doğu Akdeniz’de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir' denildi.

49 kente sarı kodlu uyarı.

Akdeniz için yapılan kritik uyarıda şu ifadeler yer aldı:

'Cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat), Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli fırtına (50-80, yer yer 90 km/saat) bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.'

Sarı Kod Uyarısı Verilen Kentler

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
isimyok

Istanbulda tatil olsun okullar

nurettin aydın

KANTE diye okudum 🤗

türkiye39 osmanlı

NOGAYIN SİYASİ KÖŞESİ : BİLAL BEY KARŞISINDA TAYYİP BEY Mİ KALACAK?Merhab... https://nogaysiyaseti.blogspot.com/2026/02/bilal-bey-karsisinda-tayyip-bey-mi.h... Devamını Gör