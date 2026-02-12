Dünya Türk Yemeklerini Konuşuyor! Times, İstanbul'un En İyi 11 Restoranını Açıkladı

The Times, İstanbul’un lezzetleriyle ilgili bir yazı yayımladı. Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu yazan Times, şu ifadelere yer verdi:

“Yerel halk gibi yemek yemek için bir lokantaya uğrayın ; bunlar kuzu güveç, dolma ve köfte gibi ev yapımı yemekler sunan basit, kantin tarzı restoranlardır . İyi bir yer bulun, birkaç saat oturun, bir rakı sipariş edin ve ülkenin meşhur, ballı ve fındıklı tatlısı baklava için yer ayırmayı unutmayın.”