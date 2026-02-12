onedio
Dünya Türk Yemeklerini Konuşuyor! Times, İstanbul'un En İyi 11 Restoranını Açıkladı

Dilara Şimşek
12.02.2026 - 13:53

Dünyanın önemli gastronomi kentlerinden biri olan İstanbul için Times gazetesi yazı kaleme aldı. Sokak lezzetlerinden yüzlerce mezeye kadar pek çok tadı barındıran İstanbul, The Times’ın radarına girdi. İngiltere merkezli gazetesi The Times, İstanbul’un en iyi 11 restoranını seçti. Öte yandan gazete, Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfaklarından biri olduğunu yazdı.

“Türk mutfağı dünyanın en iyi mutfaklarından.”

The Times, İstanbul’un lezzetleriyle ilgili bir yazı yayımladı. Türk mutfağının dünyanın en iyi mutfakları arasında olduğunu yazan Times, şu ifadelere yer verdi:

“Yerel halk gibi yemek yemek için bir lokantaya uğrayın ; bunlar kuzu güveç, dolma ve köfte gibi ev yapımı yemekler sunan basit, kantin tarzı restoranlardır . İyi bir yer bulun, birkaç saat oturun, bir rakı sipariş edin ve ülkenin meşhur, ballı ve fındıklı tatlısı baklava için yer ayırmayı unutmayın.”

Times, İstanbul'un en iyi 11 restoranını açıkladı.

Times'a göre İstanbul'un en iyi 11 restoranı şöyle:

1. Arkestra (Etiler)

2. Kıyı (Tarabya)

3. Çiya Sofrası (Kadıköy)

4. Araka (Yeniköy)

5. Turk Fatih Tutak (Bomonti)

6. Telezzüz (Üsküdar)

7. Mikla (Beyoğlu)

8. Adana Ocakbaşı (Şişli)

9. Park Fora (Kuruçeşme)

10. Feriye Lokantası (Beşiktaş)

11. Okra (Taksim)

