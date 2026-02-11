onedio
Pasaport İstemeyen Ülkeler: Türkiye'den Sadece Kimlikle Seyahat Ediliyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
11.02.2026 - 11:56

Yaşanan vize sorunları nedeniyle Türk vatandaşları vize veya pasaport istemeyen ülkeleri araştırıyor. Pek çok ülke Türkiye’den vize istemezken sadece kimlik kartıyla giriş yapılabilen ülkeler de mevcut. Pasaportsuz gidilebilecek ülkeler hangileri? Hangi ülkelere sadece kimlikle gidilebilir?

Pasaport istemeyen ülkeler.

Schengen vizesine yönelik ret oranları artarken, vize randevusu bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Türk vatandaşları bu nedenle vizesiz ülkeleri araştırmaya başladı. Pek çok ülke Türkiye’den vize istemezken bazı ülkelere sadece kimlikle giriş yapılabiliyor. Peki, pasaport istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkelere sadece kimlikle gidilebilir?

Vizesiz gidilen ülkeler listesine ulaşabilirsiniz👇🏻

Kimlikle gidilen ülkeler: Türkiye vatandaşlarından sadece kimlik istiyorlar!

Azerbaycan: Türkiye ve Azerbaycan arasında seyahat anlaşması bulunuyor. Bu anlaşmayla iki ülke vatandaşları pasaport yerine kimlik kartıyla seyahat edebiliyor. Kimliğin yeni tip (biyometrik ve çipli) olması gerekiyor. Ancak gidiş-dönüş bileti ve konaklama bilgileri muhakkak yanınızda olmalı. 

Gürcistan: Türk vatandaşlarının son yıllarda sıklıkla seyahat ettiği ülkelerin başında Gürcistan geliyor. Sarp Sınır Kapısı’nda karayoluyla geçiş yapılabiliyor. Tiflis ve Batuma da direkt uçuşlar bulunuyor. Kimliğin yeni tipli olması önem taşıyor. Kısa süreli turistik girişlerde gidiş-dönüş bileti ve konaklama bilgilerine bakılıyor. 

Ukrayna: Her iki ülke vatandaşı kimlikle seyahat edebiliyor. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle uçuşlar dönemsel değişebiliyor. 

Sırbistan: Sırbistan’a yeni tip kimlikle seyahat etmek mümkün. Kontrol noktalarında gümrük polisi gidiş-dönüş ve konaklama bilgilerine dikkat ediyor. Gereli görüldüğünde ise yetkili kişiler yeni belgeler isteyebilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): Kimlik kartıyla giriş yapılan ülkelerden biri KKTC. Tatil, eğitim ve iş için sıklıkla tercih edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne reşit olmayan vatandaşların giriş yapabilmesi için ebeveyn muvafakatnamesi gerekli.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
