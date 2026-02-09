Türklerin Yeni Seyahat Rotası Orası Oldu: 90 Güne Kadar Vizesiz Giriş Hakkı Sunuyor
Son dönemde yurt dışı planı yapan Türk vatandaşlarının radarına giren bu ülke, 90 güne kadar vizesiz giriş hakkısunmasıyla dikkat çekiyor. Turistik gezilerden kısa süreli iş seyahatlerine kadar geniş bir kullanım alanı sağlayan uygulama, hem bürokratik süreci ortadan kaldırıyor hem de seyahati daha erişilebilir hale getiriyor. Ulaşım kolaylığı, uygun konaklama seçenekleri ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan rota, Türk gezginler için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkelere Brezilya eklendi.
Balkanlardan Sonra Rota Güney Amerika’ya Döndü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
