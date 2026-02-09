Türklerin Yeni Seyahat Rotası Orası Oldu: 90 Güne Kadar Vizesiz Giriş Hakkı Sunuyor

Son yıllarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri vizesiz giriş avantajıyla öne çıkarken, Brezilya’nın kararıyla birlikte Türk gezginlerin rotasında Güney Amerika dikkat çekmeye başladı. Yeni uygulama, özellikle uzun süreli seyahat planlayanlar ve farklı coğrafyalar keşfetmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Turizm Sektöründe Hareketlilik Bekleniyor

Turizm sektörü temsilcileri, vize muafiyetinin Brezilya’ya yönelik ilgiyi kısa sürede artıracağını öngörüyor. Rio de Janeiro’nun plajları, Amazon Ormanları ve Iguazú Şelaleleri gibi destinasyonların daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, Türkiye’den Brezilya’ya yapılan seyahatlerde artış bekleniyor.

Uzmanlara göre 90 günlük vizesiz konaklama süresi, hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde Brezilya’yı Türk vatandaşları için öne çıkan rotalardan biri haline getirecek.