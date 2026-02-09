onedio
Türklerin Yeni Seyahat Rotası Orası Oldu: 90 Güne Kadar Vizesiz Giriş Hakkı Sunuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 20:59

Son dönemde yurt dışı planı yapan Türk vatandaşlarının radarına giren bu ülke, 90 güne kadar vizesiz giriş hakkısunmasıyla dikkat çekiyor. Turistik gezilerden kısa süreli iş seyahatlerine kadar geniş bir kullanım alanı sağlayan uygulama, hem bürokratik süreci ortadan kaldırıyor hem de seyahati daha erişilebilir hale getiriyor. Ulaşım kolaylığı, uygun konaklama seçenekleri ve kültürel zenginliğiyle öne çıkan rota, Türk gezginler için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.vinavisas.com/brazil-tour...
Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebildiği ülkelere Brezilya eklendi.

Alınan karar kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti pasaportu sahipleri Brezilya’ya 90 güne kadar vizesiz giriş yapabilecek.

Türkiye’den yurt dışına yönelik seyahat talebi artışını sürdürürken, vize kolaylığı sunan ülkeler Türk gezginlerin tercihinde belirleyici olmaya devam ediyor. Resmi verilere göre 2024 yılında 11,4 milyonu aşan yurt dışı çıkış sayısı, 2025 itibarıyla yaklaşık 11,9 milyona ulaştı. Bu artışta, vize muafiyeti ve bürokratik süreçlerin azalması önemli rol oynuyor.

Balkanlardan Sonra Rota Güney Amerika’ya Döndü

Son yıllarda Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi Balkan ülkeleri vizesiz giriş avantajıyla öne çıkarken, Brezilya’nın kararıyla birlikte Türk gezginlerin rotasında Güney Amerika dikkat çekmeye başladı. Yeni uygulama, özellikle uzun süreli seyahat planlayanlar ve farklı coğrafyalar keşfetmek isteyenler için önemli bir alternatif sunuyor.

Turizm Sektöründe Hareketlilik Bekleniyor

Turizm sektörü temsilcileri, vize muafiyetinin Brezilya’ya yönelik ilgiyi kısa sürede artıracağını öngörüyor. Rio de Janeiro’nun plajları, Amazon Ormanları ve Iguazú Şelaleleri gibi destinasyonların daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte, Türkiye’den Brezilya’ya yapılan seyahatlerde artış bekleniyor.

Uzmanlara göre 90 günlük vizesiz konaklama süresi, hem turistik hem de iş amaçlı seyahatlerde Brezilya’yı Türk vatandaşları için öne çıkan rotalardan biri haline getirecek.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
