Türkiye’de Üretiliyor, Avrupa’da Alıcı Buluyor: Asırlık Manisa Bezi Yeniden Hayat Buldu
Kaynak: https://www.iha.com.tr/manisa-haberle...
Osmanlı’dan günümüze uzanan Manisa bezi, geleneksel tezgahlarda yeniden dokunarak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da alıcı buluyor. Kadın emeğiyle üretilen bu köklü dokuma, kültürel mirası yaşatırken günlük hayatta yeniden yer ediniyor.
Kaynak: İHA
Bir dönem Osmanlı donanmasının yelkenlerini taşıyan Manisa bezi, bugün geleneksel tezgahlarda yeniden dokunarak günlük yaşamın parçası haline geliyor.
Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi çatısı altında, Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda kadınlar dokumacılığın inceliklerini öğreniyor.
Manisa bezinin yaklaşık 600 yıllık bir geçmişe sahip olduğu ifade ediliyor.
