Türkiye’de Üretiliyor, Avrupa’da Alıcı Buluyor: Asırlık Manisa Bezi Yeniden Hayat Buldu

Üretime katılan kadınlar, Manisa bezi sayesinde düzenli gelir elde ederken aynı zamanda sosyal bir dayanışma ortamının da parçası oluyor.

Dokuma tezgahı bir buluşma alanına dönüşüyor

Atölyelerde geçen uzun saatler, kadınlar için yalnızca bir çalışma süreci değil. Tezgâh başında yapılan dokuma, aynı zamanda gündelik hayatın stresinden uzaklaşılan bir terapi alanı olarak görülüyor. Sabah erken saatlerde başlayan üretim, sohbet ve paylaşım eşliğinde devam ediyor.

Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasını önemsediklerini vurgulayarak Manisa bezinin gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini belirtiyor. Bu süreçte kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması da önemli bir kazanım olarak öne çıkıyor.