onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Bir Kaşık Yetiyor: Bu Ucuz Malzeme Tavuğu Sıradanlıktan Kurtarıyor

Bir Kaşık Yetiyor: Bu Ucuz Malzeme Tavuğu Sıradanlıktan Kurtarıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 17:41

Tavuk pratik ve besleyici olsa da çoğu zaman lezzet açısından sıradan kalabiliyor. Ancak uzmanlara göre mutfakta herkesin elinin altında olan ucuz bir malzeme, yalnızca bir kaşıkla tavuğun hem tadını hem de görünümünü tamamen değiştirebiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tavuk, hızlı bir akşam yemeği veya doyurucu bir öğün için her zaman ideal bir seçenek.

Tavuk, hızlı bir akşam yemeği veya doyurucu bir öğün için her zaman ideal bir seçenek.

Protein açısından zengin olması, onu hem ana yemek olarak hem de makarna ve salatalara lezzetli bir ek olarak sunmayı mümkün kılıyor.

Ancak tatsız, lezzetsiz tavuklardan sıkıldıysanız, basit bir malzeme yemeğinizi tamamen değiştirebilir. Culinary uzmanı Megan O. Steintrager, sarı hardalın tavuklara “olağanüstü bir keskinlik ve lezzet” kattığını açıkladı. Onun tarifine göre, bu yöntemle hazırlanan tavuk 30 dakikadan kısa sürede sofrada oluyor, bu da hafta içi hızlı akşam yemekleri için mükemmel.

Megan, Dijon hardalın şef tariflerinde sıkça yer aldığını belirtiyor ancak sarı hardalın da aynı etkiyi sağlayabileceğini söylüyor.

Megan, Dijon hardalın şef tariflerinde sıkça yer aldığını belirtiyor ancak sarı hardalın da aynı etkiyi sağlayabileceğini söylüyor.

Sarı hardal, zerdeçal, paprika ve sarımsak tozu gibi baharatlarla zengin bir lezzet profili sunuyor. Üstelik zayıf renkli tavuk göğsüne doğal bir altın rengi kazandırıyor. Megan, hardalın etiketindeki “yapay aroma yok” ibaresini doğruluyor ve parlak sarı rengin tamamen zerdeçaldan kaynaklandığını belirtiyor.

Tarifin esnekliği sayesinde tavuk, farklı yemeklerde temel bir malzeme olarak kullanılabiliyor. Megan, tavukları fırında kızarmış patates ve brokoli ile servis etmeyi; pirinç, kinoa veya diğer tahıllar ve sebzelerle birleştirmeyi; hatta salatalar ve makarnalarda kullanmayı öneriyor.

Orijinal tarif kemikli ve derili tavukla hazırlanıyor olsa da, kemiksiz ve derisiz tavuk göğsü veya butlar için de aynı yöntem uygulanabiliyor. Megan, hızlı ve kolay akşam yemekleri için kemiksiz, derisiz butları tercih ediyor. Ayrıca pişirme sıcaklığını 190°C’den 200°C’ye çıkararak yemeğin daha hızlı hazır olmasını sağlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın