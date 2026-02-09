Bir Kaşık Yetiyor: Bu Ucuz Malzeme Tavuğu Sıradanlıktan Kurtarıyor

Protein açısından zengin olması, onu hem ana yemek olarak hem de makarna ve salatalara lezzetli bir ek olarak sunmayı mümkün kılıyor.

Ancak tatsız, lezzetsiz tavuklardan sıkıldıysanız, basit bir malzeme yemeğinizi tamamen değiştirebilir. Culinary uzmanı Megan O. Steintrager, sarı hardalın tavuklara “olağanüstü bir keskinlik ve lezzet” kattığını açıkladı. Onun tarifine göre, bu yöntemle hazırlanan tavuk 30 dakikadan kısa sürede sofrada oluyor, bu da hafta içi hızlı akşam yemekleri için mükemmel.