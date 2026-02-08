Zaman Geriye Akıyor: Bilim İnsanları İnsan Derisini Sadece Günler İçinde 30 Yıl Gençleştirmeyi Başardı
Kaynak: https://www.babraham.ac.uk/news/2022/...
Bilim insanları, insan derisini birkaç gün içinde 30 yıl geriye götüren bir yöntem geliştirdi. Yaşlı hücreler, gençlik dönemindeki işlevlerini ve görünümünü yeniden kazanıyor. Uzmanlar, bu buluşun sadece cilt bakımını değil, tıp dünyasını da değiştirebileceğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilim dünyasında taşları yerinden oynatan bir gelişmeyle insan hücresindeki biyolojik saati geri döndürmek artık bir hayal olmaktan çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanılan ileri düzey hücresel programlama yöntemi, hücrenin kimliğini bozmadan DNA hasarlarını onarma ve biyolojik saati sıfırlama prensibiyle çalışıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın