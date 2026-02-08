onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Zaman Geriye Akıyor: Bilim İnsanları İnsan Derisini Sadece Günler İçinde 30 Yıl Gençleştirmeyi Başardı

Zaman Geriye Akıyor: Bilim İnsanları İnsan Derisini Sadece Günler İçinde 30 Yıl Gençleştirmeyi Başardı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 16:12

Bilim insanları, insan derisini birkaç gün içinde 30 yıl geriye götüren bir yöntem geliştirdi. Yaşlı hücreler, gençlik dönemindeki işlevlerini ve görünümünü yeniden kazanıyor. Uzmanlar, bu buluşun sadece cilt bakımını değil, tıp dünyasını da değiştirebileceğini söylüyor.

Kaynak: https://www.babraham.ac.uk/news/2022/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bilim dünyasında taşları yerinden oynatan bir gelişmeyle insan hücresindeki biyolojik saati geri döndürmek artık bir hayal olmaktan çıktı.

Bilim dünyasında taşları yerinden oynatan bir gelişmeyle insan hücresindeki biyolojik saati geri döndürmek artık bir hayal olmaktan çıktı.

Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni yöntemle yaşlı deri hücrelerini sadece birkaç gün içinde 30 yıl önceki formuna kavuşturmayı başardı. Rejeneratif tıp ve yaşlanma karşıtı tedavilerde devrim yaratma potansiyeline sahip bu teknik, hücrelerin genetik kodunu adeta “fabrika ayarlarına” döndürerek yitirdikleri tüm hayati fonksiyonları geri kazandırıyor.

Kullanılan ileri düzey hücresel programlama yöntemi, hücrenin kimliğini bozmadan DNA hasarlarını onarma ve biyolojik saati sıfırlama prensibiyle çalışıyor.

Kullanılan ileri düzey hücresel programlama yöntemi, hücrenin kimliğini bozmadan DNA hasarlarını onarma ve biyolojik saati sıfırlama prensibiyle çalışıyor.

Geleneksel yaklaşımlar çoğunlukla yaşlanmanın dışsal belirtilerine odaklanırken, bu teknik doğrudan hücre çekirdeğindeki yaşlanma mekanizmasına müdahale ediyor. Yenilenen deri hücreleri, sadece görünüm olarak değil, yapısal ve işlevsel olarak da on yıllar öncesindeki gibi davranıyor; kolajen üretimi ve doku onarımı kapasitesini zirveye taşıyor.

Uzmanlar, bu keşfin sadece cilt bakımı ve estetik alanını değil, modern tıp dünyasını tamamen dönüştürebileceğini vurguluyor. Hücresel düzeyde yaşlanmanın geri döndürülebilir olduğunun kanıtlanması; organ hasarlarının onarılması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve yaşa bağlı hastalıkların kökten çözülmesi yolunda dev bir adım olarak değerlendiriliyor.

Henüz araştırma safhasında olan bu teknoloji, insanlığın binlerce yıldır peşinde koştuğu “gençlik iksiri” kavramını laboratuvar ortamında gerçeğe dönüştürdü diyebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın