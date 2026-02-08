New York’ta En Zengin Yüzde 10’a Girmek İçin Yılda Ne Kadar Kazanmak Gerekiyor?
New York’ta gelir dağılımı, yaşam maliyetlerinin etkisiyle her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. Son veriler, eyalette en zengin yüzde 10’luk dilime girebilmek için hane gelirinin ne kadar yüksek olması gerektiğini ortaya koyarken, New York’un hem ülke ortalamasından hem de birçok eyaletten ciddi şekilde ayrıştığını gösteriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni bir araştırmaya göre, New York’ta bir hanenin en zengin %10’a girebilmesi için yılda en az 351.650 dolar, yani yaklaşık 15 milyon TL kazanması gerekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metropol alanlarda gayrimenkul piyasası da en zenginleri yansıtıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın