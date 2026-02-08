New York’ta En Zengin Yüzde 10’a Girmek İçin Yılda Ne Kadar Kazanmak Gerekiyor?

New York City’de bir milyon doların üzerinde fiyatlandırılan yaklaşık 12.000 gayrimenkul bulunurken, Los Angeles’ta bu sayı 10.840. Bu liste, her iki şehirde de toplam konut stokunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Komşu eyaletlerde durum şöyle: New Jersey’de en zengin %10’a girmek için bir hanenin yılda 361.445 dolar kazanması gerekiyor; bu, medyan gelir olan 104.294 doların yaklaşık 3,47 katı. Connecticut ise yalnızca bölgeyi değil, ülkeyi de lider konumda bırakıyor. Burada bir hanenin yılda 370.003 dolar kazanması gerekiyor. Massachusetts, California ve Washington gibi yüksek gelirli eyaletler de bu listenin hemen arkasında yer alıyor.

En düşük eşik ise 201.400 dolar ile Batı Virginia’da gözlemleniyor.

MoneyLion’un verileri, geçen yıl yayımlanan diğer araştırmalarla da uyumlu. New York’ta bir aile rahat bir yaşam sürdürebilmek için yılda yaklaşık 276.973 dolar kazanmalı. New York City’de tek başına yaşayan bir kişinin ise konforlu yaşam için 184.420 dolar gelir elde etmesi gerekiyor.