New York’ta En Zengin Yüzde 10’a Girmek İçin Yılda Ne Kadar Kazanmak Gerekiyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
08.02.2026 - 13:42

New York’ta gelir dağılımı, yaşam maliyetlerinin etkisiyle her geçen yıl daha belirgin hale geliyor. Son veriler, eyalette en zengin yüzde 10’luk dilime girebilmek için hane gelirinin ne kadar yüksek olması gerektiğini ortaya koyarken, New York’un hem ülke ortalamasından hem de birçok eyaletten ciddi şekilde ayrıştığını gösteriyor.

Yeni bir araştırmaya göre, New York’ta bir hanenin en zengin %10’a girebilmesi için yılda en az 351.650 dolar, yani yaklaşık 15 milyon TL kazanması gerekiyor.

Ancak bu rakam, komşu eyaletler Connecticut ve New Jersey’de daha da yükseliyor.

MoneyLion, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun 2024 Amerikan Topluluk Anketi verilerini kullanarak hazırladığı araştırmada, ABD’deki en yüksek gelirli %10’luk kesimin, çoğu eyalette medyan gelirin üç katını kazandığını ortaya koydu. Empire State’te medyan yıllık hane geliri 85.820 dolar iken, en zengin %10 bu rakamın en az 4,10 katı gelir elde ediyor.

Metropol alanlarda gayrimenkul piyasası da en zenginleri yansıtıyor.

New York City’de bir milyon doların üzerinde fiyatlandırılan yaklaşık 12.000 gayrimenkul bulunurken, Los Angeles’ta bu sayı 10.840. Bu liste, her iki şehirde de toplam konut stokunun yarısından fazlasını oluşturuyor.

Komşu eyaletlerde durum şöyle: New Jersey’de en zengin %10’a girmek için bir hanenin yılda 361.445 dolar kazanması gerekiyor; bu, medyan gelir olan 104.294 doların yaklaşık 3,47 katı. Connecticut ise yalnızca bölgeyi değil, ülkeyi de lider konumda bırakıyor. Burada bir hanenin yılda 370.003 dolar kazanması gerekiyor. Massachusetts, California ve Washington gibi yüksek gelirli eyaletler de bu listenin hemen arkasında yer alıyor.

En düşük eşik ise 201.400 dolar ile Batı Virginia’da gözlemleniyor.

MoneyLion’un verileri, geçen yıl yayımlanan diğer araştırmalarla da uyumlu. New York’ta bir aile rahat bir yaşam sürdürebilmek için yılda yaklaşık 276.973 dolar kazanmalı. New York City’de tek başına yaşayan bir kişinin ise konforlu yaşam için 184.420 dolar gelir elde etmesi gerekiyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
