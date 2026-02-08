Emma Stone'a Birebir Benzeyen Yerli ve Milli Kedimiz X'te Gündem Oldu
Ankara’da @AnnoyedAndMoody kullanıcı adına sahip bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kedi fotoğrafları yüz hatlarının ünlü oyuncu Emma Stone’a benzetilmesiyle X’te kısa sürede geniş ilgi gördü. Paylaşım kullanıcıların yorumlarıyla hızla yayılırken söz konusu kedi benzerliği nedeniyle platformda gündem oldu, diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.
Kedilerimizle ünlüyüz biliyorsunuz ki...
Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
