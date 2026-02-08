onedio
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Kedi
Emma Stone'a Birebir Benzeyen Yerli ve Milli Kedimiz X'te Gündem Oldu

Emma Stone'a Birebir Benzeyen Yerli ve Milli Kedimiz X'te Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.02.2026 - 08:38

Ankara’da @AnnoyedAndMoody kullanıcı adına sahip bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı kedi fotoğrafları yüz hatlarının ünlü oyuncu Emma Stone’a benzetilmesiyle X’te kısa sürede geniş ilgi gördü. Paylaşım kullanıcıların yorumlarıyla hızla yayılırken söz konusu kedi benzerliği nedeniyle platformda gündem oldu, diğer kullanıcılardan yorumlar gecikmedi.

Kedilerimizle ünlüyüz biliyorsunuz ki...

Kedilerimizle ünlüyüz biliyorsunuz ki...

Tüm globalde kedi sevgimizle ön planda olsak da son günlerde Emma Stone'a benzeyen yerli ve milli kedimizle gündemdeyiz.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.
Bu arada söylemeden geçmeyelim. Emma Stone kedi yuva arıyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
