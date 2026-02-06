Beyninizin Rahatlamasını Sağlayacak 5 Bilimsel Yöntem Açıklandı

Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmaları, zihinsel “gezinti” dönemlerinin beynin stresi azaltmasına, beyin omurilik sıvısını temizlemesine ve yaratıcılığı geri kazanmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.

Modern dünyada insanlar canları sıkılır sıkılmaz telefonlarına uzanıyor. Bu alışkanlık, beynin dikkati dağıtmaya tahammül etmesini engelliyor ve iş verimliliğini düşürüyor. Sosyal medyada gezinirken veya işle meşgulken beyin sürekli bir bilgi akışına odaklanmak zorunda kalıyor. Bu durum, beynin yaratıcı görevler için alan bulmasını engelliyor.

MIT araştırmalarına göre ilgisizlik veya dikkat dağılması, beynin stresi azaltmak ve odaklanmayı yeniden sağlamak için doğal bir mekanizması olarak işlev görüyor. Dikkat dağıldığında beyindeki locus coeruleus bölgesi uyarılıyor ve noradrenalin salgısı ile beyin tetikte kalıyor. Bu süreçte kan damarları genişliyor ve beyindeki atıkların temizlenmesine yardımcı oluyor.

Beyin omurilik sıvısı, beyni çevreleyen ve atıkları taşıyan berrak bir sıvı olarak düşünülebilir. Derin uyku sırasında bu sıvı, beyindeki atıkları dışarı atıyor. Uyku yetersiz olduğunda beyin, bu temizleme döngüsünü kısa süreli dikkatsizlik anlarında devreye sokuyor.