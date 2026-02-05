Fakirliğe Tipleri Müsait Değil: Yüksek Profilli İşlerde Çalışmak İçin Yaratılmış Burçlar

Güç ve liderlik dendiğinde Aslanlar öncü olur! Güneş’in yönettiği bu burcun insanları, Güneş’in doğal parlak ve kraliyetvari özelliklerini taşır. Aslanlar, güç, etki ve görünürlük gerektiren yüksek seviyeli pozisyonlar için doğuştan uygundur. Karizmatik yapıları, insanları kendilerine çeker ve onları politik liderlik, eğlence dünyası veya büyük şirketlerde üst düzey roller için ideal kılar.