Kronik Sorunları Var: Otomotiv Devi 84 Binden Fazla Aracı Geri Toplatıyor

NHTSA, söz konusu arızayı Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları’na (FMVSS) olası bir uyumsuzluk olarak değerlendiriyor. Bu standartlar, sürücünün ihtiyaç duyduğu temel bilgilerin normal sürüş koşullarında her zaman görünür olmasını zorunlu kılıyor. Şu ana kadar arızayla doğrudan ilişkilendirilen ciddi bir kaza ya da yaralanma bildirilmemiş olsa da, yetkililer hız bilgisinin veya uyarı işaretlerinin kaybolmasının kaza riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Çözüm Sürecinde Neler Yapılacak?

Hyundai ve Kia, sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini açıkladı. Güncelleme, araç modeline bağlı olarak uzaktan (OTA) ya da yetkili servisler aracılığıyla uygulanacak. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının Mart 2026’nın sonuna doğru gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca kullanıcıların, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını NHTSA’nın internet sitesi veya markaların resmi platformları üzerinden şasi numarası (VIN) ile kontrol edebileceği belirtildi.

Bu geri çağırma, otomotiv sektöründe dijital sistemlerin güvenilirliğinin artık en az mekanik parçalar kadar kritik hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.