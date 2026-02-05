onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kronik Sorunları Var: Otomotiv Devi 84 Binden Fazla Aracı Geri Toplatıyor

Kronik Sorunları Var: Otomotiv Devi 84 Binden Fazla Aracı Geri Toplatıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 15:24

Hyundai ve Kia, ABD’de satışa sunulan bazı modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle 84 binden fazla aracı geri çağırıyor. Sorun, ekranın kararması veya kritik sürüş bilgilerini göstermemesi nedeniyle sürüş güvenliğini etkileyebilir. Ücretsiz yazılım güncellemesiyle çözülecek geri çağırma süreci Mart ayında araç sahiplerine bildirilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hyundai ve Kia, ABD’de satışa sunulan bazı modellerde tespit edilen bir yazılım ve donanım arızası nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı.

Hyundai ve Kia, ABD’de satışa sunulan bazı modellerde tespit edilen bir yazılım ve donanım arızası nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) yapılan bildirimlere göre, iki marka toplamda 84 binden fazla aracı kapsayan bir geri çağırma süreci başlattı.

Yetkililer, sorunun dijital gösterge panelinde meydana gelen bir arızadan kaynaklandığını belirtti. Belirli koşullar altında gösterge ekranının tamamen kararması, aniden yeniden başlaması ya da hız bilgisi, uyarı lambaları ve ikaz göstergeleri gibi kritik verileri göstermemesi söz konusu olabiliyor. Bu durumun, sürüş sırasında sürücünün hayati bilgilere erişimini engelleyerek güvenlik riski oluşturabileceği ifade ediliyor.

Hangi Modeller Etkileniyor?

Hangi Modeller Etkileniyor?

Geri çağırma ağırlıklı olarak 2025 ve 2026 model yıllarına ait araçları kapsıyor. Hyundai cephesinde Tucson (hibrit ve plug-in hibrit dahil), Kona, Ioniq 5, Palisade, Santa Fe, Santa Cruz ve Sonata modelleri geri çağırma listesinde yer alıyor. Kia tarafında ise K4, Sorento ve elektrikli türevleri, Carnival, EV9, Sportage ve K5 modelleri etkilenen araçlar arasında bulunuyor.

Güvenlik ve Mevzuat Boyutu

Güvenlik ve Mevzuat Boyutu

NHTSA, söz konusu arızayı Federal Motorlu Araç Güvenlik Standartları’na (FMVSS) olası bir uyumsuzluk olarak değerlendiriyor. Bu standartlar, sürücünün ihtiyaç duyduğu temel bilgilerin normal sürüş koşullarında her zaman görünür olmasını zorunlu kılıyor. Şu ana kadar arızayla doğrudan ilişkilendirilen ciddi bir kaza ya da yaralanma bildirilmemiş olsa da, yetkililer hız bilgisinin veya uyarı işaretlerinin kaybolmasının kaza riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Çözüm Sürecinde Neler Yapılacak?

Hyundai ve Kia, sorunun ücretsiz bir yazılım güncellemesiyle giderileceğini açıkladı. Güncelleme, araç modeline bağlı olarak uzaktan (OTA) ya da yetkili servisler aracılığıyla uygulanacak. Araç sahiplerine bilgilendirme mektuplarının Mart 2026’nın sonuna doğru gönderilmesi planlanıyor. Ayrıca kullanıcıların, araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını NHTSA’nın internet sitesi veya markaların resmi platformları üzerinden şasi numarası (VIN) ile kontrol edebileceği belirtildi.

Bu geri çağırma, otomotiv sektöründe dijital sistemlerin güvenilirliğinin artık en az mekanik parçalar kadar kritik hale geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mesut Mutlu Bahtiyar

Bu şekilde onlarca geri çağırma olmuştur, bir tanesi bizim ülkemize denk gelmez, tüm kusursuz araçlar bizde 🤔🤔🤔

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.