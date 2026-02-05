Kronik Sorunları Var: Otomotiv Devi 84 Binden Fazla Aracı Geri Toplatıyor
Hyundai ve Kia, ABD’de satışa sunulan bazı modellerinde tespit edilen gösterge paneli arızası nedeniyle 84 binden fazla aracı geri çağırıyor. Sorun, ekranın kararması veya kritik sürüş bilgilerini göstermemesi nedeniyle sürüş güvenliğini etkileyebilir. Ücretsiz yazılım güncellemesiyle çözülecek geri çağırma süreci Mart ayında araç sahiplerine bildirilecek.
Hyundai ve Kia, ABD’de satışa sunulan bazı modellerde tespit edilen bir yazılım ve donanım arızası nedeniyle geniş çaplı bir geri çağırma kararı aldı.
Hangi Modeller Etkileniyor?
Güvenlik ve Mevzuat Boyutu
Bu şekilde onlarca geri çağırma olmuştur, bir tanesi bizim ülkemize denk gelmez, tüm kusursuz araçlar bizde 🤔🤔🤔
