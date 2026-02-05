onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uzmanlar Açıkladı: Işıkları Açık Bırakmak mı Kapatmak mı Daha Maliyetli?

Uzmanlar Açıkladı: Işıkları Açık Bırakmak mı Kapatmak mı Daha Maliyetli?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.02.2026 - 14:48

Evdeki ışıkları kapatıp açmanın mı yoksa sürekli açık bırakmanın mı daha fazla elektrik harcadığı, uzun yıllardır tartışılan bir konu olmaya devam ediyor. Özellikle LED ve akıllı aydınlatma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alışkanlığın günümüz koşullarında hala geçerli olup olmadığı yeniden sorgulanmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir odayı terk ederken ışığı kapatmanın elektrik faturasına gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığı, uzun yıllardır tartışılan konular arasında yer alıyor.

Bir odayı terk ederken ışığı kapatmanın elektrik faturasına gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığı, uzun yıllardır tartışılan konular arasında yer alıyor.

Özellikle LED ve akıllı aydınlatma teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, “ışıkları sık sık açıp kapatmak daha fazla enerji harcar” inanışı yeniden gündeme geldi. Ancak güncel veriler, bu düşüncenin büyük ölçüde geçerliliğini yitirdiğini ortaya koyuyor.

Geçmişte akkor flamanlı ampuller için ortaya atılan bu iddia, ışık açıldığında yaşanan kısa süreli enerji artışına dayanıyordu. Teknik olarak ampul ilk çalıştırıldığında küçük bir enerji yüklemesi oluşsa da, bu artış milisaniyelerle sınırlı kalıyor. Günümüz aydınlatma sistemlerinde bu tüketim, ışığın birkaç saniye açık kalmasıyla harcanan enerjiye kıyasla yok denecek kadar düşük seviyede.

ABD Enerji Bakanlığı’nın güncel değerlendirmeleri de bu durumu doğruluyor. Buna göre, modern evlerde kullanılan ampullerin büyük çoğunluğu için, kullanılmadığı anlarda ışığı kapatmak hem enerji tüketimini hem de maliyetleri azaltıyor.

Ampul Türüne Göre Değişen Kurallar Var

Ampul Türüne Göre Değişen Kurallar Var

LED ve OLED ampuller söz konusu olduğunda tablo oldukça net. Bu aydınlatmalar, sık açılıp kapatılmaktan olumsuz etkilenmiyor ve ömürleri büyük ölçüde toplam kullanım süresine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle, LED kullanılan bir odadan çıkarken ışığı kapatmak her koşulda daha ekonomik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Kompakt floresan ampuller (CFL) içinse küçük bir istisna bulunuyor. Bu tür ampuller, açma-kapama döngülerine karşı daha hassas olduğu için, eğer odaya 10–15 dakika içinde geri dönülecekse ışığın açık bırakılması hem ampul ömrü hem de verimlilik açısından daha uygun olabiliyor. Ancak bu durum, CFL’lerin giderek kullanım dışı kalmasıyla birlikte pratikte önemini büyük ölçüde yitirmiş durumda.

Sanayi tipi aydınlatmalarda ise tamamen farklı bir mantık geçerli. Yüksek yoğunluklu deşarj (HID) lambaları gibi sistemlerde, lambanın tam verime ulaşması dakikalar sürebiliyor. Bu uzun ısınma süreci nedeniyle endüstriyel tesislerde ışıkların sürekli açık tutulması zaman zaman daha düşük maliyetli olabiliyor. Ancak bu senaryo, standart konut kullanımı için geçerli değil.

Asıl Tasarruf Nerede Sağlanıyor?

Asıl Tasarruf Nerede Sağlanıyor?

Uzmanlara göre, aydınlatma alışkanlıkları önemli olsa da elektrik faturasını düşürmenin çok daha etkili yolları bulunuyor. Akıllı ampuller, sensörlü aydınlatmalar ve otomasyon sistemleri sayesinde, evde kimse yokken ışıkların otomatik olarak kapanması ciddi bir tasarruf sağlıyor. Çeşitli araştırmalar, bağlantılı aydınlatma çözümlerinin klasik sistemlere kıyasla yüzde 30’a varan enerji tasarrufu sunduğunu gösteriyor.

Bunun yanı sıra, bekleme modunda enerji tüketen cihazlar da göz ardı edilmemesi gereken bir diğer kalem. Modemler, oyun konsolları, dijital ekranlı küçük ev aletleri ve şarj adaptörleri, kullanılmadıkları halde elektrik harcamaya devam ediyor. Bu cihazların gece saatlerinde veya uzun süre kullanılmadığında tamamen kapatılması, ışık kullanımına dair tartışmalardan çok daha yüksek bir tasarruf potansiyeli sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın