Uzmanlar Açıkladı: Işıkları Açık Bırakmak mı Kapatmak mı Daha Maliyetli?

LED ve OLED ampuller söz konusu olduğunda tablo oldukça net. Bu aydınlatmalar, sık açılıp kapatılmaktan olumsuz etkilenmiyor ve ömürleri büyük ölçüde toplam kullanım süresine bağlı olarak belirleniyor. Bu nedenle, LED kullanılan bir odadan çıkarken ışığı kapatmak her koşulda daha ekonomik bir tercih olarak öne çıkıyor.

Kompakt floresan ampuller (CFL) içinse küçük bir istisna bulunuyor. Bu tür ampuller, açma-kapama döngülerine karşı daha hassas olduğu için, eğer odaya 10–15 dakika içinde geri dönülecekse ışığın açık bırakılması hem ampul ömrü hem de verimlilik açısından daha uygun olabiliyor. Ancak bu durum, CFL’lerin giderek kullanım dışı kalmasıyla birlikte pratikte önemini büyük ölçüde yitirmiş durumda.

Sanayi tipi aydınlatmalarda ise tamamen farklı bir mantık geçerli. Yüksek yoğunluklu deşarj (HID) lambaları gibi sistemlerde, lambanın tam verime ulaşması dakikalar sürebiliyor. Bu uzun ısınma süreci nedeniyle endüstriyel tesislerde ışıkların sürekli açık tutulması zaman zaman daha düşük maliyetli olabiliyor. Ancak bu senaryo, standart konut kullanımı için geçerli değil.