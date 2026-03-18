article/comments
Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve 2 Kişi Tutuklandı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 18:13

Perakende, sağlık ve bakım hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren Marka Holding’e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ile birlikte 2 kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Marka Holding’e yönelik soruşturma başlatmıştı.

Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 4 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan suç örgütüne üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama” suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul, Adana ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. Operasyonda Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ, Yusuf Duman, Hüseyin Güzeldün ve Ahmet Al yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer, Aynur Büyükdağ ve Ahmet Al tutuklandı.

Şüphelilerden Hüseyin Güzeldün ve Yusuf Duman, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
