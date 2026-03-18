"Bayramda 4 Bin 500 Lira Destek Hesaplara Yatacak" İddiasına Bakanlıktan Yalanlama

"Bayramda 4 Bin 500 Lira Destek Hesaplara Yatacak" İddiasına Bakanlıktan Yalanlama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.03.2026 - 17:14

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bayramda ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesabına 4 bin 500 lira yardım yatırılacağı iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye yönelik yapılan paylaşımlar nedeniyle hukuki işlemlerin başlatıldığını da belirtti.

Sosyal medyada “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor.” paylaşımına bakanlıktan yalanlama geldi.

Sosyal medyada “Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor.” paylaşımına bakanlıktan yalanlama geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada 4 bin 500 lira yardım iddialarının asılsız olduğunu ve paylaşımı yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

“Bazı sosyal medya hesaplarında bakanlığımıza atıf yapılarak ‘Bayram müjdesi! 4.500 TL destek hesaplara yatıyor’ şeklinde yer alan paylaşımlar asılsızdır. Vatandaşlarımızın kişisel verilerini ele geçirmek amacıyla bu tür paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmî internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.

