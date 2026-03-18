Marka Yatırım Holding Kimin, Sahibi Kim? Marka Yatırım Holding Ne İş Yapar?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 18:23

Marka Holding'e operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında, Marka Holding Yönetim Kurulu Başkanı şüpheli Mine Tozlu Biçer ile birlikte 2 kişi daha tutuklandı. Şirket, finans, medya, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji alanlarında yatırımlar yapıyordu.

Peki Marka Holding'in sahibi kim?

Marka Yatırım Holding Kimin, Sahibi Kim?

Marka Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer'dir. Holding,  Mine Tozlu Biçer tarafından geliştirilmiş ve farklı sektörlerde yatırımlar yapmak amacıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. 

Şirket, 14 Temmuz 2017 Cuma günü Borsa İstanbul Ana Pazarı’nda işlem görmeye başlamıştır.

Marka Yatırım Holding Ne İş Yapar?

Marka Yatırım Holding, perakende, finans, emlak, hizmet, gıda, kozmetik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösterir. Şirketin bünyesinde bulunan farklı markalar vardır. Şirket, aynı zamanda uluslararası markalar ile iş birlikleri gerçekleştirmiştir.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
