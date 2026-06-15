Sevdiğin Kahveleri Seç, Mesleğini Tahmin Edelim!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Gün içinde hangi kahveyi tercih ettiğiniz aslında seçimleriniz hakkında birçok şeyi ele verir. Hatta seçtiğiniz kahve çeşitlerinin mesleğinizle bile ilgili olduğunu söylesek? Bu testi çöz, seçtiğiniz kahvelere göre mesleğinizi tahmin edelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyanınca hangi kahveyi içersin?
2. Gün içinde en çok hangi kahveyi içersin?
3. Kafede hangi kahveyi sipariş edersin?
4. Enerjin düştüğünde hangi kahve seni toparlar?
5. Bir şeye odaklanman gerektiğinde hangi kahveyi tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kendine küçük bir ödül verirken hangi kahveyi içersin?
7. Gün biterken hangi kahveyi içmekten hoşlanırsın?
8. Sohbet ederken elinde hangi kahve olur?
Barista!
Mühendis!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmen!
Mimar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın