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Sevdiğin Kahveleri Seç, Mesleğini Tahmin Edelim!

etiket Sevdiğin Kahveleri Seç, Mesleğini Tahmin Edelim!

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
15.06.2026 - 10:31
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Gün içinde hangi kahveyi tercih ettiğiniz aslında seçimleriniz hakkında birçok şeyi ele verir. Hatta seçtiğiniz kahve çeşitlerinin mesleğinizle bile ilgili olduğunu söylesek? Bu testi çöz, seçtiğiniz kahvelere göre mesleğinizi tahmin edelim!

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1. Sabah uyanınca hangi kahveyi içersin?

2. Gün içinde en çok hangi kahveyi içersin?

3. Kafede hangi kahveyi sipariş edersin?

4. Enerjin düştüğünde hangi kahve seni toparlar?

5. Bir şeye odaklanman gerektiğinde hangi kahveyi tercih edersin?

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6. Kendine küçük bir ödül verirken hangi kahveyi içersin?

7. Gün biterken hangi kahveyi içmekten hoşlanırsın?

8. Sohbet ederken elinde hangi kahve olur?

Barista!

Senin için kahve, günün sadece küçük bir bölümü değil tam aksine tüm hayatın gibidir. Bir fincan kahve seni kendine getirir. Üstelik sadece kahve içmekten değil, kahve yapmaktan da inanılmaz keyif alırsın. Ayrıca insanlarla iletişim kurmayı ve ortamın enerjisini küçük dokunuşlarla değiştirmeyi çok seviyorsun. Tüm bunları göz önüne aldığımızda senin mesleğin barista olmalı!

Mühendis!

Sen genellikle sert ve sade kahveleri içmekten hoşlanıyorsun. Bu seçimler de senin daha net ve işlev odaklı olduğunu bizlere düşündürüyor. Senin için kahve özellikle güne başlarken tam bir 'mod açıcı'. Bir şey yapmadan önce zihnini toparlamak için ilk yaptığın şey kahve içmek. Kahve sanki senin düşünce yapını yeniden şekillendiriyor. Tüm bunlara baktığımızda senin mesleğin kesinlikle mühendis olmalı!

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Öğretmen!

Sen daha çok klasik ve dengeli kahveleri içmekten hoşlanıyorsun. Bu seçimler de senin daha çok sakin ve düzenli bir karakterde olduğunu gösteriyor. Senin için harika bir eşlikçi. Neyle ilgilenirsen ilgilen, kahvenin sana eşlik etmesine bayılıyorsun. İnsanlar da senin yanında kendilerini oldukça rahat hissediyor. Tüm bunlara baktığımızda senin mesleğin kesinlikle öğretmen olmalı!

Mimar!

Sen genellikle farklı aromalı ve özel kahveleri seçiyorsun. Çünkü senin için kahve sadece kahve değil; aynı zamanda bir estetik ve ruh hali demek. Görsellik senin için en az kahve içmek kadar önemli. Sıradan şeyleri bile farklı görmeye bayılıyorsun. Bu yüzden de kahve içerken görselliğe de oldukça önem veriyorsun. Tüm bunlara baktığımızda senin mesleğin mimar olmalı!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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