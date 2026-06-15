Sevdiğin Kahveleri Seç, Mesleğini Tahmin Edelim!

Sen genellikle sert ve sade kahveleri içmekten hoşlanıyorsun. Bu seçimler de senin daha net ve işlev odaklı olduğunu bizlere düşündürüyor. Senin için kahve özellikle güne başlarken tam bir 'mod açıcı'. Bir şey yapmadan önce zihnini toparlamak için ilk yaptığın şey kahve içmek. Kahve sanki senin düşünce yapını yeniden şekillendiriyor. Tüm bunlara baktığımızda senin mesleğin kesinlikle mühendis olmalı!