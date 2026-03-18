Fıstık Değil, Bezelye: Bu Fiyatın Altında Satılan Baklavaya Dikkat!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.03.2026 - 17:51

Bayramların vazgeçilmezi olan baklavaya bu sene de talep oldukça fazla. Ramazan Bayramı öncesinde çeşit çeşit baklavalar da tezgahlardaki yerini aldı. Birinci kalite baklava bin 800 ile 2 bin lira arasında alıcı buluyor. 

Ancak uzmanlar, 500 lira altında satılan baklavalara ilişkin halkı uyarıyor.

Bayramlık baklavalar tezgahtaki yerini aldı.

Türkiye genelinde baklavacılarda bayram hareketliliği başladı. Özellikle son günlerde siparişlerin yoğunlaştığı belirtilirken maliyet arıtışının fiyatlara yansıdığı görüldü. Birinci kalite fıstıklı baklava fiyatı, bin 800 lira civarında.

Bayram öncesi baklava siparişlerinde artış yaşandığını belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim kısmında yoğun çalışmalar olduğunu söyledi. 

Yıldırım, bayram öncesinde satışların 3 kat arttığını belirterek 'Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz.' dedi.

Baklavanın kilosu ne kadar?

Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişirken cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor. Yıldırım, 'Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır.' diyor.

Peki iyi baklava nasıl anlaşılır?

İyi baklavanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Yıldırım, 'İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir' ifadelerini kullandı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
