Fıstık Değil, Bezelye: Bu Fiyatın Altında Satılan Baklavaya Dikkat!

Türkiye genelinde baklavacılarda bayram hareketliliği başladı. Özellikle son günlerde siparişlerin yoğunlaştığı belirtilirken maliyet arıtışının fiyatlara yansıdığı görüldü. Birinci kalite fıstıklı baklava fiyatı, bin 800 lira civarında.

Bayram öncesi baklava siparişlerinde artış yaşandığını belirten Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, üretim kısmında yoğun çalışmalar olduğunu söyledi.

Yıldırım, bayram öncesinde satışların 3 kat arttığını belirterek 'Baklava satışlarında bayram süresince yaklaşık 3 kat artış oluyor. Arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere Türkiye genelinde 5 bin ton civarında baklava tüketileceğini öngörüyoruz.' dedi.

Baklavanın kilosu ne kadar?

Birinci kalite fıstıklı baklavanın fiyatı bin 800 ile 2 bin lira arasında değişirken cevizli baklava fiyatı ise bin 500 ile bin 750 lira arasında değişiyor. Yıldırım, 'Düşük fiyata satılan baklavalar da var, insanlar ekonomik gücüne göre alışverişini yapacaktır. 500 liranın altında satılan baklavaların da olduğunu görüyoruz, buralardan alışveriş yapılıyor ise dikkatli olunmalıdır.' diyor.

Peki iyi baklava nasıl anlaşılır?

İyi baklavanın nasıl olması gerektiğini de anlatan Yıldırım, 'İyi baklavada görüntü önemlidir ama iyi baklavayı yedikten sonra anlayabiliriz. Altın sarısı parlak bir renk olmalı, çatalı vurduğunuzda çıtırtı sesi olmalı, boğazda yanma hissi olmamalı. İyi baklava, bir dilim yenildiğinde tekrar istenir' ifadelerini kullandı.