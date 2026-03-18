onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji’den Bayramda Kar Yağışı Uyarısı: Ramazan Bayramı’nda Havanın Nasıl Olacağı Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 15:00

Meteoroloji, Ramazan Bayramı’nda havanın nasıl olacağını açıkladı. 19 Mart Perşembe gününden itibaren ülke genelinde soğuk havanın etkili olacağı belirtildi. Bayram boyunca Doğu Anadolu Bölgesi’nde kar yağışı beklenirken Türkiye geneli sağanak yağışlı olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bayramda havanın nasıl olacağı belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart-25 Mart tarihleri arası hava durum raporunu yayınladı. Bayramda havanın nasıl olacağı böylece belli olmuş oldu. 

Meteoroloji’den yapılan açıklamada “Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Perşembe) batı bölgelerde biraz azalacağı tahmin ediliyor” denildi.

Kar yağışı, soğuk hava, yağmur...

19 Mart Perşembe hava durumu:

Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat) uyarısı var. Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Kahramanmaraş çevresi) kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.

20 Mart Cuma hava durumu:

Marmara ve Ege'de rüzgar etkisini sürdürecek. Kuvvetli yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyine kayıyor. Bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı yaygınlaşıyor.

21 Mart Cumartesi hava durumu:

 Yağışlı hava kütlesi Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu üzerine yoğunlaşmış durumda. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülüyor

22 Mart Pazar hava durumu:

Ülke genelinde yağış hakim olacak. 

23 Mart Pazartesi hava durumu:

Batıdan yeni bir yağışlı sistemin sinyalleri geliyor. Marmara ve Ege'de hafif yağışlar tekrar başlıyor. Doğu'da kar devam ediyor.

24 Mart Salı ve 25 Mart Çarşamba hava durumu:

Kar etkisini yitiriyor. Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak.

Haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misin?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın