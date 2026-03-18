Meteoroloji’den Bayramda Kar Yağışı Uyarısı: Ramazan Bayramı’nda Havanın Nasıl Olacağı Belli Oldu

19 Mart Perşembe hava durumu:

Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgar (50-70 km/saat) uyarısı var. Akdeniz'in doğusunda (Hatay, Kahramanmaraş çevresi) kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülüyor.

20 Mart Cuma hava durumu:

Marmara ve Ege'de rüzgar etkisini sürdürecek. Kuvvetli yağışlar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyine kayıyor. Bu bölgelerde sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışı yaygınlaşıyor.

21 Mart Cumartesi hava durumu:

Yağışlı hava kütlesi Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu üzerine yoğunlaşmış durumda. Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur görülüyor

22 Mart Pazar hava durumu:

Ülke genelinde yağış hakim olacak.

23 Mart Pazartesi hava durumu:

Batıdan yeni bir yağışlı sistemin sinyalleri geliyor. Marmara ve Ege'de hafif yağışlar tekrar başlıyor. Doğu'da kar devam ediyor.

24 Mart Salı ve 25 Mart Çarşamba hava durumu:

Kar etkisini yitiriyor. Türkiye genelinde yağışlı hava hakim olacak.