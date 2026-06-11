Kuruluş Orhan Final Yaptı: Yapımcı, Duygusal Mesajında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da Yer Verdi

Mehmet Bozdağ yaptığı paylaşımda,

'12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesini; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan’ın kutlu yürüyüşleriyle anlatmaya gayret ettik.

Bugün 370 bölümlük bu büyük yolculuğu tamamlamanın şükrünü yaşıyoruz.

Tarihimizi bağrına basan, hikayemizi büyüten, sahiplenen ve dünyanın dört bir yanına taşıyan necip Türk milletine; bizi 150 ülkede izleyen tüm izleyicilerimize, kıymetli Atv kanal yöneticilerine, yönetmenlerimize, senaristlerimize, oyuncularımıza ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bu zorlu yolda her daim dimdik yanımda duran büyük emekler veren can parem eşime, canım evlatlarıma, fedakar anneme ve babama ayrıca gönülden teşekkür ediyorum.

Hazır olun; yeni dönemde yeni destanlarla buluşacağız.' ifadelerine yer verdi.

Gelecek sezon Atv'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisi de böylece resmen duyurulmuş oldu.