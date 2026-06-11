Kuruluş Orhan Final Yaptı: Yapımcı, Duygusal Mesajında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da Yer Verdi
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Burak Özçivit'in ani vedasının ardından isim ve kadro değiştirerek yolculuğuna devam eden Kuruluş Orhan dün akşam ekranlara veda etti. 1 reytinglere düşen dizi için final kararı kaçınılmaz oldu. Oyuncuların yanı sıra hem Kuruluş Osman'ın hem Kuruluş Orhan'ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ da dizi için veda paylaşımı yaptı.
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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan, düşük giden reytinglerin ardından final yaptı.
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Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, final yapan dizinin ardından veda paylaşımı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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