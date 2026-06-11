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Kuruluş Orhan Final Yaptı: Yapımcı, Duygusal Mesajında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da Yer Verdi

Kuruluş Orhan Final Yaptı: Yapımcı, Duygusal Mesajında Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da Yer Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2026 - 14:07
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Burak Özçivit'in ani vedasının ardından isim ve kadro değiştirerek yolculuğuna devam eden Kuruluş Orhan dün akşam ekranlara veda etti. 1 reytinglere düşen dizi için final kararı kaçınılmaz oldu. Oyuncuların yanı sıra hem Kuruluş Osman'ın hem Kuruluş Orhan'ın yapımcısı olan Mehmet Bozdağ da dizi için veda paylaşımı yaptı.

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan, düşük giden reytinglerin ardından final yaptı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan, düşük giden reytinglerin ardından final yaptı.

6 sezon boyunca Kuruluş Osman'da Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit, kendisine yapılan teklifi beğenmemiş ve maddi sebeplerden diziden ayrılmıştı. Kanal ve yapım dizinin Kuruluş Orhan olarak yoluna devam etmesine karar aldı ve hem dizinin adı hem de oyuncular değişti. Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kuruluş Orhan ise istenen reytinglere bir türlü ulaşamadı. 1 reytinge düşen dizi, dün akşam final yaptı.

Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, final yapan dizinin ardından veda paylaşımı yaptı.

Kuruluş Osman ve Kuruluş Orhan'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ, final yapan dizinin ardından veda paylaşımı yaptı.

Mehmet Bozdağ yaptığı paylaşımda, 

'12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Dört yüz çadırlık Kayı obasından bir cihan devletine uzanan diriliş ve kuruluş hikayesini; Ertuğrul Bey, Osman Gazi ve Sultan Orhan’ın kutlu yürüyüşleriyle anlatmaya gayret ettik.

Bugün 370 bölümlük bu büyük yolculuğu tamamlamanın şükrünü yaşıyoruz.

Tarihimizi bağrına basan, hikayemizi büyüten, sahiplenen ve dünyanın dört bir yanına taşıyan necip Türk milletine; bizi 150 ülkede izleyen tüm izleyicilerimize, kıymetli Atv kanal yöneticilerine, yönetmenlerimize, senaristlerimize, oyuncularımıza ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bu zorlu yolda her daim dimdik yanımda duran büyük emekler veren can parem eşime, canım evlatlarıma, fedakar anneme ve babama ayrıca gönülden teşekkür ediyorum.

Hazır olun; yeni dönemde yeni destanlarla buluşacağız.' ifadelerine yer verdi.

Gelecek sezon Atv'de yayınlanacak Aşk ve Taht dizisi de böylece resmen duyurulmuş oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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