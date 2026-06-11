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Kral Kaybederse Oyuncusu, Yeni Sezonun İddialı Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Dahil Oldu

Kral Kaybederse Oyuncusu, Yeni Sezonun İddialı Dönem Dizisi Aşk ve Taht'a Dahil Oldu

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2026 - 09:49
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Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından Atv'de yepyeni bir dönem dizisi hazırlığı başladı. Selçuklu döneminin anlatılacağı dizide başrol Akın Akınözü oldu. Aşk ve Taht adındaki diziye Simay Barlas dahil olmuş ve diziyi Taylan Biraderlerin çekeceği öğrenilmişti. Dizinin kadrosuna son olarak Kral Kaybederse'de rol alan ünlü bir isim dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından Atv, yeni bir dönem dizisi için hazırlıklara başladı.

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde oynadığı Kuruluş Orhan'ın final yapmasının ardından Atv, yeni bir dönem dizisi için hazırlıklara başladı.

Selçuklu dönemini anlatacak Aşk ve Taht adındaki dizide Alâeddin Keykubad'a hayat verecek isim Akın Akınözü olmuştu. Simay Barlas ise diziye Melike Hatun rolüyle dahil oldu.

Son olarak Kral Kaybederse'de rol alan İdil Yener de Aşk ve Taht'ta rol alacak isimlerden biri oldu.

Son olarak Kral Kaybederse'de rol alan İdil Yener de Aşk ve Taht'ta rol alacak isimlerden biri oldu.

Senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın’ın kaleme aldığı dizide İdil Yener, Hünkar Hatun'u canlandıracak. Hünkar Hatun, Simay Barlas'ın hayat vereceği Melike Hatun'un annesi...

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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