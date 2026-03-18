X Çöktü mü? 18 Mart X (Twitter) Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan X'e erişim problemleri yaşanıyor. 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 18.20 itibarıyla küresel bir erişim sorunu gündeme geldi.

Kullanıcılar, hem mobil uygulamadan hem de masaüstünden giriş yapmak istedikleri zaman 'akış yenilenemedi' ve 'profil bulunamadı' uyarılarıyla karşılaştı. Ayrıca DM özelliği de kullanılamaz hale geldi.

Downdetector verileri, X platformu için toplanan raporların son saatlerde yükseldiğini gösteriyor.

Elon Musk yönetimindeki X platformundan erişim problemine dair bir açıklama gelmedi. 'X Çöktü mü?' sorusunun cevabı ve nedeni hala merak ediliyor.