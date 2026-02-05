ChatGPT Haber Kaynaklarında En Çok O Siteye Atıfta Bulunuyor

Yapay zeka sohbet botları arasında yapılan son araştırmalar, ChatGPT’nin en çok hangi haber kaynağına başvurduğunu ortaya koydu. İncelemeye göre, platform yanıtlarında en sık The Guardian’ı referans gösteriyor. Rakip botlar ise farklı tercihler sergilerken, BBC ve bazı diğer kaynaklar da sıkça atıf alanlar arasında yer alıyor.