ChatGPT Haber Kaynaklarında En Çok O Siteye Atıfta Bulunuyor

05.02.2026 - 11:20

Yapay zeka sohbet botları arasında yapılan son araştırmalar, ChatGPT’nin en çok hangi haber kaynağına başvurduğunu ortaya koydu. İncelemeye göre, platform yanıtlarında en sık The Guardian’ı referans gösteriyor. Rakip botlar ise farklı tercihler sergilerken, BBC ve bazı diğer kaynaklar da sıkça atıf alanlar arasında yer alıyor.

Yapay zeka sohbet botları arasında yapılan bir incelemeye göre, ChatGPT en çok The Guardian’dan alıntı yapıyor.

Google’ın Gemini modeli de aynı şekilde The Guardian’ı sık kullanılan kaynaklar arasında gösteriyor.

Rakip botlar ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. BBC, Google AI Overview’daki haber sorgularının yarısından fazlasında, Perplexity’nin yanıtlarının ise üçte birinden fazlasında kaynak olarak kullanılmış. Öte yandan, GB News yanıtların yalnızca yüzde 3’ünde, The Sun ise yüzde 1’inde yer alıyor. Daily Mail ise hiç kullanılmamış; The Telegraph ise yüzde 4 oranında atıf almış.

The Guardian’ın yapay zekalar tarafından sık tercih edilmesinde, yayın grubunun bir yıl önce OpenAI ile imzaladığı lisans anlaşmasının etkili olduğu belirtiliyor.

Ücretli abonelik duvarı (paywall) bulunmayan The Guardian, içeriklerini yapay zekâ sistemleriyle paylaşmayı kolaylaştırıyor. Benzer şekilde, The New York Times, Financial Times ve Rupert Murdoch’un News Corp grubu da lisans anlaşmalarıyla yapay zekaya içerik sağlıyor.

