Ünlü Şef Gordon Ramsay Çırpılmış Yumurta Sırrını İlk Kez Açıkladı

Ünlü Şef Gordon Ramsay Çırpılmış Yumurta Sırrını İlk Kez Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
03.02.2026 - 16:05

Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, çırpılmış yumurtaları mükemmel kıvamda pişirmenin sırrını açıkladı. Yumuşak ve kremamsı bir sonuç için uyguladığı yöntem, klasik tarifleri tamamen değiştiriyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2026/02/01/lifesty...
Dünya ünlü şef Gordon Ramsay, ilginç bir yumurta pişirme taktiği paylaştı.

Ramsay’e göre çırpılmış yumurtayı mahveden tek bir hata var: fazla pişirmek. Bu hatayı önlemek için kullandığı imza dokunuş ise pişirme işleminin en sonunda eklenen soğuk crème fraîche.

Ramsay’nin yöntemi neyi farklı yapıyor?

Ünlü şef yumurtaları tavada değil, düşük ısıda bir sos tenceresinde tereyağıyla pişiriyor. Süreç boyunca yumurtaları sürekli karıştırıyor ve tencereyi ocağın üzerinde ileri geri alarak ısıyı kontrol altında tutuyor. Ramsay bu yöntemi bir risottoya benzetiyor ve karıştırmayı asla bırakmamak gerektiğini vurguluyor.

Pişirme tam kıvamına yaklaştığında ise soğuk crème fraîche ekliyor. Yüksek yağ oranına sahip bu kültürlü krema, yumurtanın pişmesini anında durdururken pürüzsüz, yumuşak ve kremamsı bir doku sağlıyor. En kritik nokta kremanın soğuk olması.

Ramsay daha önce yaptığı bir açıklamada, “Her türlü çırpılmış yumurtada en önemli şey, pişirme sürecini doğru anda durdurmaktır” sözleriyle bu tekniğin özünü net biçimde özetlemişti.

Evde denemek isteyenler için alternatifler de var!

Crème fraîche bulamayanlar için de çözüm var. Uzmanlara göre soğuk olmak şartıyla süzme yoğurt, ekşi krema ya da yumuşatılmış krem peynir benzer bir etki yaratabiliyor. Önemli olan, eklenen ürünün yağlı ve pişirme sürecini kesecek kadar güçlü olması.

