Ünlü Şef Gordon Ramsay Çırpılmış Yumurta Sırrını İlk Kez Açıkladı

Ramsay’e göre çırpılmış yumurtayı mahveden tek bir hata var: fazla pişirmek. Bu hatayı önlemek için kullandığı imza dokunuş ise pişirme işleminin en sonunda eklenen soğuk crème fraîche.

Ramsay’nin yöntemi neyi farklı yapıyor?

Ünlü şef yumurtaları tavada değil, düşük ısıda bir sos tenceresinde tereyağıyla pişiriyor. Süreç boyunca yumurtaları sürekli karıştırıyor ve tencereyi ocağın üzerinde ileri geri alarak ısıyı kontrol altında tutuyor. Ramsay bu yöntemi bir risottoya benzetiyor ve karıştırmayı asla bırakmamak gerektiğini vurguluyor.

Pişirme tam kıvamına yaklaştığında ise soğuk crème fraîche ekliyor. Yüksek yağ oranına sahip bu kültürlü krema, yumurtanın pişmesini anında durdururken pürüzsüz, yumuşak ve kremamsı bir doku sağlıyor. En kritik nokta kremanın soğuk olması.

Ramsay daha önce yaptığı bir açıklamada, “Her türlü çırpılmış yumurtada en önemli şey, pişirme sürecini doğru anda durdurmaktır” sözleriyle bu tekniğin özünü net biçimde özetlemişti.