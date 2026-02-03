Bilimsel Çalışma Ortaya Koydu: Maaşınız Kilonuzla Alakalı Olabilir
Kaynak: https://www.nber.org/papers/w15101
Ekonomi alanında yapılan bilimsel çalışmalar, maaşları etkileyen faktörlerin yalnızca eğitim ve deneyimle sınırlı olmadığını gösteriyor. Araştırmalara göre vücut ağırlığı, bazı sektörlerde ve gruplarda gelir düzeyiyle ilişkilendirilebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son yıllarda ekonomi ve sosyal bilimler literatüründe sıkça tartışılan konulardan biri, vücut ağırlığı ile gelir düzeyi arasındaki ilişki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kilo ile Maaş Arasında Gerçekten Bir İlişki Var mı?
Kadınlar Neden Daha Fazla Etkileniyor?
Erkeklerde Durum Neden Farklı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın