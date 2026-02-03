onedio
Bilimsel Çalışma Ortaya Koydu: Maaşınız Kilonuzla Alakalı Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 15:14

Ekonomi alanında yapılan bilimsel çalışmalar, maaşları etkileyen faktörlerin yalnızca eğitim ve deneyimle sınırlı olmadığını gösteriyor. Araştırmalara göre vücut ağırlığı, bazı sektörlerde ve gruplarda gelir düzeyiyle ilişkilendirilebiliyor.

Kaynak: https://www.nber.org/papers/w15101
Son yıllarda ekonomi ve sosyal bilimler literatüründe sıkça tartışılan konulardan biri, vücut ağırlığı ile gelir düzeyi arasındaki ilişki.

Yapılan akademik çalışmalar, özellikle Batı ülkelerinde, kilo ile maaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir bağ olduğunu gösteriyor.

Kilo ile Maaş Arasında Gerçekten Bir İlişki Var mı?

Birçok uzun dönemli veri setiyle yapılan araştırma, yüksek vücut kitle indeksinin (BMI) özellikle bazı gruplarda daha düşük ücretlerle ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

ABD’de National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) verileriyle yapılan analizlerde, BMI arttıkça saatlik ücretin düştüğü görülüyor. Bu etki, eğitim seviyesi, iş tecrübesi ve sektör gibi değişkenler kontrol edildiğinde bile tamamen ortadan kalkmıyor.

Kadınlar Neden Daha Fazla Etkileniyor?

Ekonomist John Cawley’in sık referans verilen çalışmasına göre, yaklaşık 30 kilo fazlalık, kadınların ücretlerinde ortalama yüzde 8–10 arasında bir düşüşle ilişkili. Erkeklerde ise bu etki ya çok daha zayıf ya da istatistiksel olarak anlamsız.

Araştırmacılar bunun nedenini doğrudan fizyolojiyle değil, toplumsal algı ve işveren davranışlarıyla açıklıyor. Özellikle görünürlüğün yüksek olduğu, müşteriyle birebir temas gerektiren işlerde kilo, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bir dezavantaj haline gelebiliyor.

Ayrımcılık mı, Verimlilik mi?

Bunun aslında iki sebebi var.

1. Algı temelli ayrımcılık

Bazı işverenlerin, kilolu çalışanları daha az disiplinli, daha az enerjik ya da daha düşük performanslı olarak algıladığına dair bulgular var. Bu algının gerçek performansla örtüşmesi gerekmiyor.

2. Dolaylı kariyer etkisi

Yüksek kiloya sahip bireyler, daha genç yaşlarda eğitim ve meslek seçimlerinde dezavantaj yaşayabiliyor. Bu da uzun vadede kariyer ilerlemesini ve gelir seviyesini etkiliyor. Yani maaş farkı, tek başına bugünkü kilonun değil, yıllara yayılan bir sürecin sonucu.

Erkeklerde Durum Neden Farklı?

Erkekler üzerinde yapılan çalışmalarda sonuçlar daha dağınık. Bazı araştırmalar yüksek BMI’ın erkek ücretleri üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını, bazıları ise yalnızca belirli sektörlerde küçük farklar yarattığını gösteriyor.

Hatta bazı sektörlerde, hafif kilolu olmanın erkekler için olumsuz bir algı yaratmadığı, hatta otorite ve güç algısıyla örtüştüğü bile tartışılıyor. Bu da meselenin biyolojik değil, açıkça kültürel olduğunu düşündürüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
