Bilimsel Çalışma Ortaya Koydu: Maaşınız Kilonuzla Alakalı Olabilir

Ekonomist John Cawley’in sık referans verilen çalışmasına göre, yaklaşık 30 kilo fazlalık, kadınların ücretlerinde ortalama yüzde 8–10 arasında bir düşüşle ilişkili. Erkeklerde ise bu etki ya çok daha zayıf ya da istatistiksel olarak anlamsız.

Araştırmacılar bunun nedenini doğrudan fizyolojiyle değil, toplumsal algı ve işveren davranışlarıyla açıklıyor. Özellikle görünürlüğün yüksek olduğu, müşteriyle birebir temas gerektiren işlerde kilo, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bir dezavantaj haline gelebiliyor.

Ayrımcılık mı, Verimlilik mi?

Bunun aslında iki sebebi var.

1. Algı temelli ayrımcılık

Bazı işverenlerin, kilolu çalışanları daha az disiplinli, daha az enerjik ya da daha düşük performanslı olarak algıladığına dair bulgular var. Bu algının gerçek performansla örtüşmesi gerekmiyor.

2. Dolaylı kariyer etkisi

Yüksek kiloya sahip bireyler, daha genç yaşlarda eğitim ve meslek seçimlerinde dezavantaj yaşayabiliyor. Bu da uzun vadede kariyer ilerlemesini ve gelir seviyesini etkiliyor. Yani maaş farkı, tek başına bugünkü kilonun değil, yıllara yayılan bir sürecin sonucu.