150 Işık Yılı Uzakta Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Adayı Keşfedildi

Henüz kesin olarak doğrulanmamış olsa da, elde edilen ilk veriler bu gök cisminin istisnai bir keşif olabileceğine işaret ediyor.

Gökbilimciler tarafından HD 137010 adlı turuncu cüce yıldıza ait veriler incelenirken fark edilen aday, şimdilik HD 137010 b olarak adlandırılıyor. Dünya’ya yakın yarıçapı ve uzun yörünge süresiyle öne çıkan bu cisim, bugüne kadar gözlemlenen benzer adaylar arasında nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.