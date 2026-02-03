onedio
150 Işık Yılı Uzakta Dünya'ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Adayı Keşfedildi

150 Işık Yılı Uzakta Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Adayı Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 13:51

Yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta tespit edilen ve Dünya’ya benzer özellikler gösteren yeni bir gezegen adayı, bilim insanlarının dikkatini çekti. İlk gözlemler, bu gök cisminin nadir rastlanan bir keşif olabileceğine işaret ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta, Dünya’ya boyut ve yörünge özellikleri bakımından dikkat çekici derecede benzeyen yeni bir ötegezegen adayı bilim dünyasının gündemine girdi.

Henüz kesin olarak doğrulanmamış olsa da, elde edilen ilk veriler bu gök cisminin istisnai bir keşif olabileceğine işaret ediyor.

Gökbilimciler tarafından HD 137010 adlı turuncu cüce yıldıza ait veriler incelenirken fark edilen aday, şimdilik HD 137010 b olarak adlandırılıyor. Dünya’ya yakın yarıçapı ve uzun yörünge süresiyle öne çıkan bu cisim, bugüne kadar gözlemlenen benzer adaylar arasında nadir örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Ötegezegenlerin büyük bölümü, yıldızlarının önünden geçerken oluşturdukları çok küçük ışık azalmalarının ölçülmesiyle saptanıyor.

Ancak bu yöntem, çoğunlukla yıldıza yakın ve büyük gezegenleri yakalamakta daha başarılı. Dünya boyutlarında ve yıldızına uzak bir yörüngede dolanan gezegenlerin tespiti ise oldukça zor ve zaman alıcı.

HD 137010 b için şu ana kadar yalnızca tek bir geçiş gözlemlenmiş durumda. Buna rağmen ölçümlerin yüksek hassasiyetli olması, araştırma ekibinin bu sinyalin rastlantısal olmadığı görüşünü güçlendiriyor. Hesaplamalara göre gezegen, yıldızını yaklaşık 300 ila 555 gün arasında değişen bir sürede dolaşıyor ve yörüngesinin büyük ölçüde dairesel olduğu düşünülüyor.

HD 137010’un Güneş’e kıyasla daha sönük ve daha soğuk bir yıldız olması, aday gezegenin aldığı ışınım miktarını da azaltıyor.

İlk modellere göre HD 137010 b, Dünya’nın aldığı enerjinin yaklaşık üçte biri kadarını alıyor. Bu durum, gezegenin yüzey koşullarının oldukça soğuk olabileceğini düşündürüyor.

Araştırmalar, gezegenin yaşanabilir bölgenin dışında kalma ihtimalinin yaklaşık %50 olduğunu gösteriyor. Ancak atmosferinde yoğun miktarda karbondioksit bulunması halinde, sera etkisi sayesinde yüzey sıcaklıklarının daha ılıman olabileceği ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Neden Bu Kadar Önemli?

Çalışmanın yayımlandığı The Astrophysical Journal Letters’ta, HD 137010 b’nin “Dünya’ya benzer yarıçap ve yörünge özelliklerine sahip, parlak bir yıldızın önünden geçen nadir gezegen adaylarından biri” olabileceği vurgulanıyor.

Bilim insanları, Dünya benzeri gezegenlere olan ilgilerinin yalnızca benzerlikten ibaret olmadığını özellikle belirtiyor. Yaşamın varlığını kesin olarak bildiğimiz tek gezegen Dünya olduğu için, bu özelliklere sahip gök cisimleri yaşam araştırmalarında doğal olarak öncelikli hedef haline geliyor.

Doğrulama Süreci Devam Ediyor

Uzun yörünge süresi nedeniyle yeni geçişlerin yakalanması zor olsa da, mevcut uzay teleskoplarıyla ek gözlemler planlanıyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda devreye girmesi beklenen yeni görevlerin, HD 137010 b gibi adayların doğrulanmasında ve detaylı incelenmesinde kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.

Kesin sonuçlar için zamana ihtiyaç var. Ancak şimdiden söylenebilecek bir şey varsa, o da HD 137010 b’nin, galaksimizde Dünya’ya benzeyen dünyaların gerçekten ne kadar yaygın olabileceğine dair önemli ipuçları sunduğu.

