150 Işık Yılı Uzakta Dünya’ya Benzeyen Yeni Bir Gezegen Adayı Keşfedildi
Yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta tespit edilen ve Dünya’ya benzer özellikler gösteren yeni bir gezegen adayı, bilim insanlarının dikkatini çekti. İlk gözlemler, bu gök cisminin nadir rastlanan bir keşif olabileceğine işaret ediyor.
Yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta, Dünya’ya boyut ve yörünge özellikleri bakımından dikkat çekici derecede benzeyen yeni bir ötegezegen adayı bilim dünyasının gündemine girdi.
Ötegezegenlerin büyük bölümü, yıldızlarının önünden geçerken oluşturdukları çok küçük ışık azalmalarının ölçülmesiyle saptanıyor.
HD 137010’un Güneş’e kıyasla daha sönük ve daha soğuk bir yıldız olması, aday gezegenin aldığı ışınım miktarını da azaltıyor.
