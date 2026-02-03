Doktor, 103 Yaşındaki Hastasının Sırrını Paylaştı: Uzun ve Mutlu Yaşamın Anahtarı Bu Alışkanlık!

Kuruma göre yalnızlık ve sosyal izolasyon; hem ruhsal hem de fiziksel sağlık açısından en büyük risk faktörleri arasında yer alıyor. Uzun süreli yalnızlığın, daha yüksek ölüm oranları ve düşük yaşam memnuniyetiyle ilişkili olduğu birçok çalışmada ortaya konmuş durumda.

Benzer şekilde Mayo Clinic de arkadaşlık ilişkilerinin sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Kurumun paylaştığı bilgilere göre güçlü sosyal bağlara sahip yetişkinlerde depresyon, yüksek tansiyon ve sağlıksız kilo gibi sorunlar daha az görülüyor. Araştırmalar, yakın arkadaşları ve sağlam sosyal destek ağı olan yaşlı bireylerin, daha sınırlı ilişkilere sahip akranlarına kıyasla daha uzun yaşadığını gösteriyor.

Öte yandan yalnızlık, hayatın herhangi bir döneminde herkesin karşılaşabileceği bir durum. NHS Better Health, bu duyguyla başa çıkmak için bazı temel öneriler sunuyor. Bunlar arasında insanlarla iletişimi sürdürmek, ilgi alanlarına yönelik gruplara katılmak, keyif alınan aktiviteleri yapmak, duyguları paylaşmak ve gönüllü çalışmalara dahil olmak yer alıyor.

Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam için sosyal ilişkilerin yanı sıra dengeli beslenme, kaliteli uyku, stresin azaltılması ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasının da önemli olduğunu hatırlatıyor. Ruhsal ya da fiziksel sağlıkla ilgili endişeler söz konusu olduğunda ise bir aile hekimiyle görüşülmesi öneriliyor.