Doktor, 103 Yaşındaki Hastasının Sırrını Paylaştı: Uzun ve Mutlu Yaşamın Anahtarı Bu Alışkanlık!

Doktor, 103 Yaşındaki Hastasının Sırrını Paylaştı: Uzun ve Mutlu Yaşamın Anahtarı Bu Alışkanlık!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.02.2026 - 12:13

Uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı yıllardır beslenme, egzersiz ve genetik faktörler üzerinden tartışılıyor. Ancak bir doktorun 103 yaşındaki hastasıyla yaptığı kısa bir sohbet, uzun ömrün çoğu zaman göz ardı edilen bir yönüne dikkat çekti. Paylaşılan bu deneyim, mutlu ve uzun bir yaşamın yalnızca fiziksel alışkanlıklarla değil, güçlü sosyal bağlarla da yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Uzun ve sağlıklı bir yaşam, birçok insan için ortak bir hedef. Acil tıp doktoru Dr. Tulsi Patel, 103 yaşındaki bir hastasıyla yaptığı kısa ama çarpıcı sohbetin, bu hedefe dair önemli bir ipucu sunduğunu anlattı.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam, birçok insan için ortak bir hedef. Acil tıp doktoru Dr. Tulsi Patel, 103 yaşındaki bir hastasıyla yaptığı kısa ama çarpıcı sohbetin, bu hedefe dair önemli bir ipucu sunduğunu anlattı.

TikTok’ta paylaştığı videoda Dr. Patel, ileri yaştaki hastasına “Uzun yaşamanın sırrı ne?” diye sorduğunu ve aldığı yanıtın son derece net olduğunu söyledi:

“Arkadaşlara sahip olmak.”

Dr. Patel’e göre bu cevap, uzun yaşamın sadece beslenme, egzersiz ya da genetikle sınırlı olmadığını; sosyal bağların da en az onlar kadar belirleyici olduğunu gösteriyor.

Bu görüş, bilimsel verilerle de örtüşüyor. NHS England, güçlü ve kaliteli ilişkilerin insanlara bir amaç ve aidiyet duygusu kazandırdığını vurguluyor.

Bu görüş, bilimsel verilerle de örtüşüyor. NHS England, güçlü ve kaliteli ilişkilerin insanlara bir amaç ve aidiyet duygusu kazandırdığını vurguluyor.

Kuruma göre yalnızlık ve sosyal izolasyon; hem ruhsal hem de fiziksel sağlık açısından en büyük risk faktörleri arasında yer alıyor. Uzun süreli yalnızlığın, daha yüksek ölüm oranları ve düşük yaşam memnuniyetiyle ilişkili olduğu birçok çalışmada ortaya konmuş durumda.

Benzer şekilde Mayo Clinic de arkadaşlık ilişkilerinin sağlık üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Kurumun paylaştığı bilgilere göre güçlü sosyal bağlara sahip yetişkinlerde depresyon, yüksek tansiyon ve sağlıksız kilo gibi sorunlar daha az görülüyor. Araştırmalar, yakın arkadaşları ve sağlam sosyal destek ağı olan yaşlı bireylerin, daha sınırlı ilişkilere sahip akranlarına kıyasla daha uzun yaşadığını gösteriyor.

Öte yandan yalnızlık, hayatın herhangi bir döneminde herkesin karşılaşabileceği bir durum. NHS Better Health, bu duyguyla başa çıkmak için bazı temel öneriler sunuyor. Bunlar arasında insanlarla iletişimi sürdürmek, ilgi alanlarına yönelik gruplara katılmak, keyif alınan aktiviteleri yapmak, duyguları paylaşmak ve gönüllü çalışmalara dahil olmak yer alıyor.

Uzmanlar, uzun ve sağlıklı bir yaşam için sosyal ilişkilerin yanı sıra dengeli beslenme, kaliteli uyku, stresin azaltılması ve alkol tüketiminin sınırlandırılmasının da önemli olduğunu hatırlatıyor. Ruhsal ya da fiziksel sağlıkla ilgili endişeler söz konusu olduğunda ise bir aile hekimiyle görüşülmesi öneriliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
