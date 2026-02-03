Spor Salonuna Girmeden Zayıfladı: 6 Ayda 32 Kilo Vermesini Sağlayan Yöntemi Açıkladı

Günlük adım sayısını 10 binin üzerine çıkardı ve bunu bir zorunluluk değil, günlük yaşamının doğal bir parçası haline getirdi. Zamanla haftanın bazı günlerinde 15 bin adımı görmeye başladı.

Yürüyüşlerini monotonluktan kurtarmak için küçük ama etkili yöntemler kullandı. Müzik dinleyerek temposunu artırdı, podcast’lerle zihnini meşgul etti, farklı rotalar deneyerek süreci daha keyifli hale getirdi. Bu sayede yürüyüş, onun için bir görev olmaktan çıktı.