Sadece Yürüyerek Ulaşılabiliyor: Avrupa'nın En Yüksek Binası
Avrupa’nın en yüksek noktasında yükselen bu sıra dışı yapı, konumu ve ulaşım şartlarıyla dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 4 bin 554 metre yüksekte bulunan bina, modern dünyanın alışılmış erişim imkanlarının tamamen dışında yer alıyor. Ne araç yolu ne de hava ulaşımı bulunan bu noktaya varmak için tek seçenek, zorlu dağ rotalarını yürüyerek aşmak.
İtalya Alpleri’nin en çetin noktalarından birinde yükselen Margherita Kulübesi, deniz seviyesinden 4 bin 554 metre yükseklikte konumlanarak Avrupa’nın en yüksek binası olma unvanını taşıyor.
Yaz aylarında, genellikle haziran başından eylül başına kadar açık olan Margherita Kulübesi, aynı anda yaklaşık 70 kişiyi ağırlayabiliyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
