Sadece Yürüyerek Ulaşılabiliyor: Avrupa'nın En Yüksek Binası

Sadece Yürüyerek Ulaşılabiliyor: Avrupa'nın En Yüksek Binası

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.02.2026 - 12:33

Avrupa’nın en yüksek noktasında yükselen bu sıra dışı yapı, konumu ve ulaşım şartlarıyla dikkat çekiyor. Deniz seviyesinden 4 bin 554 metre yüksekte bulunan bina, modern dünyanın alışılmış erişim imkanlarının tamamen dışında yer alıyor. Ne araç yolu ne de hava ulaşımı bulunan bu noktaya varmak için tek seçenek, zorlu dağ rotalarını yürüyerek aşmak.

İtalya Alpleri’nin en çetin noktalarından birinde yükselen Margherita Kulübesi, deniz seviyesinden 4 bin 554 metre yükseklikte konumlanarak Avrupa’nın en yüksek binası olma unvanını taşıyor.

Monte Rosa sıradağları üzerindeki Punta Gnifetti zirvesinde yer alan bu yapı, hem konumu hem de geçmişiyle sıra dışı bir hikayeye sahip.

1893 yılında inşa edilen ve adını İtalya Kraliçesi Margherita’dan alan kulübe, ilk yıllarında yüksek irtifa koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bilimsel araştırmalara ev sahipliği yaptı. Zamanla bu işlevini geride bırakan yapı, bugün dağcılar için hayati öneme sahip bir sığınak olarak hizmet veriyor.

Yaz aylarında, genellikle haziran başından eylül başına kadar açık olan Margherita Kulübesi, aynı anda yaklaşık 70 kişiyi ağırlayabiliyor.

Kış aylarında ise yalnızca acil durumlar için ayrılmış sınırlı bir bölüm açık tutuluyor ve bu alan 12 kişilik yatak kapasitesine sahip.

Kulübeyi benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri de ulaşım şekli. Buraya helikopter ya da herhangi bir araçla gitmek mümkün değil. Zirveye ulaşmak isteyenlerin, buzul geçişleri ve sarp kayalıklarla dolu zorlu parkuru yürüyerek tırmanması gerekiyor. Çoğu zaman iki gün süren bu yolculuk, ciddi bir fiziksel hazırlık ve profesyonel dağcılık deneyimi gerektiriyor.

Tüm zorluklara rağmen Margherita Kulübesi, yalnızca bir dağ sığınağı olmanın ötesine geçmiş durumda. 2017 yılından bu yana Alagna Valsesia Belediyesi’nin özel izniyle burada sivil nikâh törenleri de düzenlenebiliyor. Böylece Avrupa’nın en yüksek binası, zaman zaman hayatlarını birleştiren çiftlere de ev sahipliği yapıyor.

Aşırı hava koşulları, düşük oksijen seviyesi ve tam anlamıyla izole bir konumda yer almasına rağmen Margherita Kulübesi, bugün Avrupa’da insan eliyle inşa edilmiş en simgesel yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

