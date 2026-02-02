Sadece Yürüyerek Ulaşılabiliyor: Avrupa'nın En Yüksek Binası

Kış aylarında ise yalnızca acil durumlar için ayrılmış sınırlı bir bölüm açık tutuluyor ve bu alan 12 kişilik yatak kapasitesine sahip.

Kulübeyi benzersiz kılan en önemli özelliklerden biri de ulaşım şekli. Buraya helikopter ya da herhangi bir araçla gitmek mümkün değil. Zirveye ulaşmak isteyenlerin, buzul geçişleri ve sarp kayalıklarla dolu zorlu parkuru yürüyerek tırmanması gerekiyor. Çoğu zaman iki gün süren bu yolculuk, ciddi bir fiziksel hazırlık ve profesyonel dağcılık deneyimi gerektiriyor.

Tüm zorluklara rağmen Margherita Kulübesi, yalnızca bir dağ sığınağı olmanın ötesine geçmiş durumda. 2017 yılından bu yana Alagna Valsesia Belediyesi’nin özel izniyle burada sivil nikâh törenleri de düzenlenebiliyor. Böylece Avrupa’nın en yüksek binası, zaman zaman hayatlarını birleştiren çiftlere de ev sahipliği yapıyor.

Aşırı hava koşulları, düşük oksijen seviyesi ve tam anlamıyla izole bir konumda yer almasına rağmen Margherita Kulübesi, bugün Avrupa’da insan eliyle inşa edilmiş en simgesel yapılardan biri olarak kabul ediliyor.