Sürülmüş Tarlanın Ortasındaki Parıltı Servet Çıktı: Binlerce Liralık Değeri Var!

Amatör metal dedektöristi David McIntyre Haigh tarafından bulunan nadir altınlar, açık artırmada binlerce sterline alıcı bulmaya hazırlanıyor.

Aynı Tarladan İkinci Büyük Keşif

Whitwell yakınlarındaki tarım arazisinde yapılan keşif, Haigh’in bu alanda bulduğu ikinci önemli hazine oldu. Deneyimli dedektörist, aynı tarlada 2019 yılında da beş adet altın sikke bulmuştu. 2023 yılının Eylül ayında yeniden bölgeye dönen Haigh, bu kez çok daha dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama sırasında önce Orta Çağ’a tarihlenen bir toka ve Roma dönemine ait bir sikke bulan Haigh, neredeyse alanı terk etmek üzereyken aldığı çok zayıf bir sinyalle fikrini değiştirdi. Toprağı kazdığında ise yaklaşık 2 bin yıllık, son derece iyi korunmuş bir altın stater ortaya çıktı.