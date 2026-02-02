onedio
Sürülmüş Tarlanın Ortasındaki Parıltı Servet Çıktı: Binlerce Liralık Değeri Var!

Metehan Bozkurt
02.02.2026 - 09:38

Sürülmüş bir tarlada fark edilen küçük bir parıltı, beklenmedik bir keşfin kapısını araladı. Toprak altından çıkarılan buluntunun altın olduğu anlaşılırken, yapılan ilk değerlendirmelerde değerinin binlerce lirayı bulduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, keşfin yalnızca maddi yönüyle değil, taşıdığı tarihi anlamla da dikkat çektiğini belirtiyor.

Kaynak: https://whatsthejam.com/uk-news/hoard...
İngiltere’nin Derbyshire bölgesinde sürülmüş bir tarlada fark edilen zayıf bir parıltı, Demir Çağı’ndan kalma altın sikkelerle sonuçlandı.

Amatör metal dedektöristi David McIntyre Haigh tarafından bulunan nadir altınlar, açık artırmada binlerce sterline alıcı bulmaya hazırlanıyor.

Aynı Tarladan İkinci Büyük Keşif

Whitwell yakınlarındaki tarım arazisinde yapılan keşif, Haigh’in bu alanda bulduğu ikinci önemli hazine oldu. Deneyimli dedektörist, aynı tarlada 2019 yılında da beş adet altın sikke bulmuştu. 2023 yılının Eylül ayında yeniden bölgeye dönen Haigh, bu kez çok daha dikkat çekici bir keşfe imza attı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan arama sırasında önce Orta Çağ’a tarihlenen bir toka ve Roma dönemine ait bir sikke bulan Haigh, neredeyse alanı terk etmek üzereyken aldığı çok zayıf bir sinyalle fikrini değiştirdi. Toprağı kazdığında ise yaklaşık 2 bin yıllık, son derece iyi korunmuş bir altın stater ortaya çıktı.

“Ellerim Titredi, Altın Parladı”

Bulduğu anı anlatan Haigh, toprağı hafifçe temizlediğinde Kelt motifleri taşıyan parlak altın sikkeyi gördüğünü söyledi. Aynı noktaya çok yakın bir alanda yapılan kazılarda dört adet daha altın stater bulunmasıyla birlikte, keşfin boyutu netleşti.

Uzmanlara göre sikkeler, Roma öncesi Britanya’da yaşamış olan Corieltauvi adlı Kelt kabilesine ait. Üzerlerinde at figürü ve güneş sembolleri bulunan bu altın paralar, dönemin ekonomik ve kültürel yapısına dair önemli bilgiler sunuyor.

Buluntular şu anda Noonans müzayede evi tarafından açık artırmaya hazırlanıyor.

Uzmanlar, bu altın sikkelerin toplamda yaklaşık 5 bin sterlin değerinde olabileceğini belirtiyor. Müzayede yetkilileri, bunun Derbyshire’da şimdiye kadar bulunan en büyük Corieltauvi altın sikke hazinesi olduğunu vurguluyor.

Tarihe Işık Tutan Tesadüf

Tarihçiler, Corieltauvi kabilesinin Roma işgalinden önce İngiltere’nin Orta Midlands bölgesinde yaşadığını ve kendi para sistemine sahip az sayıdaki topluluktan biri olduğunu belirtiyor. Bu tür keşifler, yazılı kaynakların sınırlı olduğu dönemlere dair somut veriler sunması açısından büyük önem taşıyor.

Sıradan bir tarla aramasından çıkan bu altınlar, hem maddi değerleri hem de taşıdıkları tarihsel anlamla, tesadüflerin bazen geçmişin kapılarını aralayabildiğini bir kez daha gösteriyor.

