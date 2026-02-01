onedio
Psikolojiye Göre Bazı Ebeveynlerin Çocuklarına Hep Aynı Kıyafetleri Giydirmesinin Nedeni Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 14:43

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan, ancak çoğu zaman üzerinde düşünülmeyen bir ebeveynlik alışkanlığı son dönemde psikoloji çevrelerinde yeniden gündeme geliyor. Bazı ebeveynlerin çocuklarını sürekli benzer ya da aynı kıyafetlerle giydirmesi, yalnızca pratiklik ya da düzen arayışıyla sınırlı bir tercih olarak görülmüyor. Uzmanlara göre bu davranışın arkasında karar yorgunluğundan kontrol ihtiyacına, kaygı yönetiminden kimlik algısına kadar uzanan çeşitli psikolojik dinamikler bulunuyor.

Ebeveynlerin çocuğuna neden sürekli aynı kıyafetleri giydirdiğini merak etmiş miydiniz?

Uzmanlara göre ebeveynlerin çocuklarını sürekli benzer kıyafetlerle giydirmesinin en yaygın nedenlerinden biri karar yorgunluğu. Gün içinde yüzlerce küçük ve büyük karar vermek zorunda kalan ebeveynler, sabah yaşanan “ne giyilecek” sürecini ortadan kaldırarak zihinsel yüklerini azaltmayı tercih edebiliyor. Aynı tür kıyafetlerden oluşan bir dolap, bu anlamda günlük rutini kolaylaştıran bir çözüm sunuyor.

Bir diğer önemli etken ise kontrol ihtiyacı.

Ebeveynlik, doğası gereği belirsizliklerle dolu bir süreç. Çocuğun sosyal ilişkileri, duygusal durumu ya da gelecekteki tercihleri üzerinde tam bir kontrol sağlamak mümkün değil. Bu nedenle bazı ebeveynler, kontrol edebildikleri alanlara yöneliyor. Kıyafetler, bu alanların başında geliyor. Düzenli ve tutarlı bir görünüm, ebeveyn için güven hissi yaratabiliyor.

Psikologlar, bu tercihin zaman zaman kimlik inşasıyla da bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Ebeveynler, çocuklarının nasıl göründüğü üzerinden kendi değerlerini ve yaşam tarzlarını yansıtabiliyor. Minimalist bir dolap, yalnızca estetik bir tercih değil; aynı zamanda “biz böyle bir aileyiz” mesajının da bir parçası olabiliyor.

Son yıllarda sosyal medyanın etkisi de bu eğilimi güçlendiren faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Tutarlı renk paletleri ve sade kombinler, paylaşılan fotoğraflarda görsel bütünlük sağlıyor. Bu da bazı ebeveynleri daha standart bir giyim anlayışına yöneltebiliyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
