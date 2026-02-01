100 Bin Kişiyle Yarıştı, Yenilmedi: Yapay Zeka Yaratıcılıkta Ortalamayı Aştı
Yapay zekanın insan yaratıcılığına ne kadar yaklaşabildiği uzun süredir tartışılıyor. Yeni bir bilimsel araştırma, büyük dil modellerinin bazı yaratıcılık testlerinde ortalama insan performansını aştığını ortaya koydu. 100 binden fazla katılımcının verileriyle yapılan çalışma, yapay zekanın yaratıcı düşünce alanında da etkisini artırdığını gösterirken, en yaratıcı bireylerin hala önde olduğunu vurguluyor.
Yapay zekanın yalnızca hesaplama ve veri analizinde değil, yaratıcılık alanında da insanı yakalayıp yakalayamayacağı uzun süredir tartışılıyor.
Araştırmacılar; ChatGPT (GPT-4), Claude ve Gemini gibi önde gelen büyük dil modellerini, 100 binden fazla insan katılımcının verileriyle aynı ölçüm araçlarını kullanarak karşılaştırdı.
