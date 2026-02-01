100 Bin Kişiyle Yarıştı, Yenilmedi: Yapay Zeka Yaratıcılıkta Ortalamayı Aştı

Sonuçlar, üretken yapay zeka açısından önemli bir eşiğe işaret ediyor: Bazı modeller, dil temelli yaratıcılığı ölçen görevlerde insan ortalamasını aşabiliyor.

Çalışmanın yürütücüsü, Université de Montréal’den Prof. Dr. Karim Jerbi, elde edilen bulguların şaşırtıcı olabileceğini kabul ederken şu noktaya dikkat çekiyor: Yapay zeka ilerliyor, ancak insan yaratıcılığının zirvesine hala ulaşabilmiş değil.

En Yaratıcı İnsanlar Hala Önde

Analizler derinleştirildiğinde fark daha da belirginleşiyor. Katılımcıların en yaratıcı yüzde 50’lik dilimi ele alındığında, insan performansı tüm yapay zeka modellerinin önüne geçiyor. En yaratıcı yüzde 10’luk grupta ise bu fark dramatik biçimde açılıyor.