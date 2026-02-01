onedio
100 Bin Kişiyle Yarıştı, Yenilmedi: Yapay Zeka Yaratıcılıkta Ortalamayı Aştı

100 Bin Kişiyle Yarıştı, Yenilmedi: Yapay Zeka Yaratıcılıkta Ortalamayı Aştı

01.02.2026 - 09:30

Yapay zekanın insan yaratıcılığına ne kadar yaklaşabildiği uzun süredir tartışılıyor. Yeni bir bilimsel araştırma, büyük dil modellerinin bazı yaratıcılık testlerinde ortalama insan performansını aştığını ortaya koydu. 100 binden fazla katılımcının verileriyle yapılan çalışma, yapay zekanın yaratıcı düşünce alanında da etkisini artırdığını gösterirken, en yaratıcı bireylerin hala önde olduğunu vurguluyor.

Yapay zekanın yalnızca hesaplama ve veri analizinde değil, yaratıcılık alanında da insanı yakalayıp yakalayamayacağı uzun süredir tartışılıyor.

Yapay zekanın yalnızca hesaplama ve veri analizinde değil, yaratıcılık alanında da insanı yakalayıp yakalayamayacağı uzun süredir tartışılıyor.

Bu tartışmaya güçlü bir yanıt, Nature portföyündeki Scientific Reports dergisinde yayımlanan yeni bir bilimsel çalışmadan geldi. Araştırma, büyük dil modellerinin belirli yaratıcılık testlerinde ortalama insan performansını geride bıraktığını ortaya koydu.

Ancak tablo tek taraflı değil. Çalışma, en yaratıcı bireylerin hâlâ yapay zekaya karşı belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu da net biçimde gösteriyor.

Araştırmacılar; ChatGPT (GPT-4), Claude ve Gemini gibi önde gelen büyük dil modellerini, 100 binden fazla insan katılımcının verileriyle aynı ölçüm araçlarını kullanarak karşılaştırdı.

Araştırmacılar; ChatGPT (GPT-4), Claude ve Gemini gibi önde gelen büyük dil modellerini, 100 binden fazla insan katılımcının verileriyle aynı ölçüm araçlarını kullanarak karşılaştırdı.

Sonuçlar, üretken yapay zeka açısından önemli bir eşiğe işaret ediyor: Bazı modeller, dil temelli yaratıcılığı ölçen görevlerde insan ortalamasını aşabiliyor.

Çalışmanın yürütücüsü, Université de Montréal’den Prof. Dr. Karim Jerbi, elde edilen bulguların şaşırtıcı olabileceğini kabul ederken şu noktaya dikkat çekiyor: Yapay zeka ilerliyor, ancak insan yaratıcılığının zirvesine hala ulaşabilmiş değil.

En Yaratıcı İnsanlar Hala Önde

Analizler derinleştirildiğinde fark daha da belirginleşiyor. Katılımcıların en yaratıcı yüzde 50’lik dilimi ele alındığında, insan performansı tüm yapay zeka modellerinin önüne geçiyor. En yaratıcı yüzde 10’luk grupta ise bu fark dramatik biçimde açılıyor.

