Mutsuz Bir Evliliği Kurtarabilmek İçin Yapılması Gereken 11 Şey Açıklandı

Eşinizin yanında olun

Onu düzeltmeye çalışmadan dinleyin, paylaştıklarına önem verin. Küçük yakınlık anları, güveni ve duygusal bağınızı güçlendirir.

Arkadaşlığınızı besleyin

Romantik bağdan önce arkadaşlık gelir. Ortak keyifler, kısa planlar ve birbirinize merak göstermek, ilişkinin temelini sağlamlaştırır.

Günlük iletişim kurun

Çocuklar, işler veya maddi konular dışında kısa paylaşımlar yapın. Amaç sorun çözmek değil, temas kurmak ve birbirinizi anlamaktır.

Varsayımlardan kaçının

Eşinizin ne düşündüğünü bilmediğinizi kabul edin. Sorular sorun, duygularınızı açıkça ifade edin ve tahmin yerine gerçek iletişimi tercih edin.

Sorumluluğunuzu üstlenin

Tüm suçu karşı tarafa yüklemeyin. Kendi davranışlarınızı fark etmek, çatışmaları yumuşatır ve karşılıklı güveni artırır.

Görüşmeye açık olun

Haklı çıkmaya çalışmadan anlamaya odaklanın. Esnek ve empatik bir tutum, ortak zemin bulmayı kolaylaştırır.

Kendinizi sakinleştirin

Öfke ve kırgınlık anlarında kısa molalar verin, derin nefes alın veya yürüyün. Duygularınızı fark etmek, sağlıklı iletişimi mümkün kılar.

Duyguları doğrulayın

“Bunu neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum” gibi ifadelerle eşinizin kendini görülmüş hissetmesini sağlayın. Bu, çatışmaları kısa ve yapıcı tutar.

Her gün takdir edin

Küçük katkıları fark edin ve dile getirin. Takdir, ilişkiyi besler ve olumlu anları çoğaltır.

Tartışmalar için özel alan belirleyin

Çocuklar varsa tartışmaların onlar olmadığı bir ortamda yapılması, güvenli bir aile atmosferi sağlar.

Dertlerinizi paylaşın

Yaşadıklarınızı güvenilir biriyle konuşmak, duygusal yükü hafifletir. Profesyonel destek almak da süreci güvenli şekilde yönetmenizi sağlar.