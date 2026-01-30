onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
Mutsuz Bir Evliliği Kurtarabilmek İçin Yapılması Gereken 11 Şey Açıklandı

Mutsuz Bir Evliliği Kurtarabilmek İçin Yapılması Gereken 11 Şey Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 14:58

Mutsuz bir evlilik, çoğu zaman yüksek sesli tartışmalardan çok, konuşulmayanlar ve ertelenen duygularla kendini gösterir. Zamanla çiftler aynı evde yaşasa da birbirinden uzaklaşabilir. Ancak bu durum her zaman ilişkinin bittiği anlamına gelmez. Doğru yaklaşım, gerçekçi beklentiler ve bilinçli adımlarla evlilikteki yük hafifletilebilir, iletişim yeniden kurulabilir. Uzmanların altını çizdiği bazı temel davranışlar, ilişkideki yıpranmayı azaltarak daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulmasına yardımcı olabilir. İşte mutsuz bir evliliği kurtarabilmek için yapılması gereken 11 önemli adım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mutsuz bir evlilik, ruh sağlığını ve hayata bakışı derinden etkileyebilir.

Mutsuz bir evlilik, ruh sağlığını ve hayata bakışı derinden etkileyebilir.

Ayrılık her zaman çözüm olmayabilir; önemli olan zararı azaltmak ve psikolojik dayanıklılığı artırmaktır.

İşte ilişkide daha dengeli bir ortam yaratmanıza yardımcı olacak 11 öneri...

İşte ilişkide daha dengeli bir ortam yaratmanıza yardımcı olacak 11 öneri...
  • Eşinizin yanında olun

Onu düzeltmeye çalışmadan dinleyin, paylaştıklarına önem verin. Küçük yakınlık anları, güveni ve duygusal bağınızı güçlendirir.

  • Arkadaşlığınızı besleyin

Romantik bağdan önce arkadaşlık gelir. Ortak keyifler, kısa planlar ve birbirinize merak göstermek, ilişkinin temelini sağlamlaştırır.

  • Günlük iletişim kurun

Çocuklar, işler veya maddi konular dışında kısa paylaşımlar yapın. Amaç sorun çözmek değil, temas kurmak ve birbirinizi anlamaktır.

  • Varsayımlardan kaçının

Eşinizin ne düşündüğünü bilmediğinizi kabul edin. Sorular sorun, duygularınızı açıkça ifade edin ve tahmin yerine gerçek iletişimi tercih edin.

  • Sorumluluğunuzu üstlenin

Tüm suçu karşı tarafa yüklemeyin. Kendi davranışlarınızı fark etmek, çatışmaları yumuşatır ve karşılıklı güveni artırır.

  • Görüşmeye açık olun

Haklı çıkmaya çalışmadan anlamaya odaklanın. Esnek ve empatik bir tutum, ortak zemin bulmayı kolaylaştırır.

  • Kendinizi sakinleştirin

Öfke ve kırgınlık anlarında kısa molalar verin, derin nefes alın veya yürüyün. Duygularınızı fark etmek, sağlıklı iletişimi mümkün kılar.

  • Duyguları doğrulayın

“Bunu neden böyle hissettiğini anlayabiliyorum” gibi ifadelerle eşinizin kendini görülmüş hissetmesini sağlayın. Bu, çatışmaları kısa ve yapıcı tutar.

  • Her gün takdir edin

Küçük katkıları fark edin ve dile getirin. Takdir, ilişkiyi besler ve olumlu anları çoğaltır.

  • Tartışmalar için özel alan belirleyin

Çocuklar varsa tartışmaların onlar olmadığı bir ortamda yapılması, güvenli bir aile atmosferi sağlar.

  • Dertlerinizi paylaşın

Yaşadıklarınızı güvenilir biriyle konuşmak, duygusal yükü hafifletir. Profesyonel destek almak da süreci güvenli şekilde yönetmenizi sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Murat

Mutsuz akıldan yürekten çıkmış bir evlilik ağzınla kuş tutsanda kurtulmaz arkadasım