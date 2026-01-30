Bir Erkekten Bu 7 Cümleyi Duyuyorsanız, İlişkiyi Bitirme Zamanı Gelmiş Olabilir

1. “Her şeye aşırı tepki veriyorsun”

Bu cümle masum değil. Psikolojide bunun adı gaslighting. Partneriniz, yaptığı davranışların sorumluluğunu almak yerine sizin algınızı sorgulatıyor. Zamanla “Ben mi yanlış hissediyorum?” noktasına geliyorsanız, sorun sizde değil.

2. “Benden başka kimsenin sana ihtiyacı yok”

Bu bir sevgi cümlesi değil, duygusal tehdittir. Amaç, özgüveninizi kırarak sizi yalnızlık korkusuyla ilişkiye bağlamak. Bu söylem, duygusal istismarın en net işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

3. “Ben buyum, değişmeyeceğim”

Bu söz, iletişimi tamamen kapatır. Sağlıklı ilişkilerde iki taraf da kendini geliştirmeye açıktır. Buradaki mesaj şudur: “Senin rahatsızlığın umurumda değil.”

4. “Neden çalışıyorsun / ders yapıyorsun / arkadaşlarınla görüşüyorsun? Her şeye ben bakarım”

Romantik gibi durabilir ama aslında finansal ve sosyal bağımlılığın ilk adımıdır. Partneriniz sizi hayattan izole etmeye başlıyorsa, bu bir alarmdır.

5. “Başka bir şey giy, çok açık”

Kıyafetiniz sürekli tartışma konusuysa, bu kişisel sınır ihlalidir. Kimsenin ne giyeceğinizi, nasıl görüneceğinizi dikte etme hakkı yok. Siz bir bireysiniz, vitrin objesi değil.

6. “Beni bu hale sen getirdin”

Bu cümle, saldırganlığın meşrulaştırılmasıdır. Özellikle öfke patlamaları yaşayan kişilerde sık görülür. Hiçbir davranış, şiddeti veya hakareti haklı çıkarmaz.

7. “Farklı davransaydın aldatmazdım / içmezdim / sana vurmazdım”

Bu, sorumluluk almaktan kaçmanın en ağır hali. Aldatma, şiddet, bağımlılık… Bunların hiçbiri sizin davranışlarınızla açıklanamaz. Kararların sorumluluğu kararı verene aittir. Nokta.