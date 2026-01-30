onedio
Bir Erkekten Bu 7 Cümleyi Duyuyorsanız, İlişkiyi Bitirme Zamanı Gelmiş Olabilir

Bir Erkekten Bu 7 Cümleyi Duyuyorsanız, İlişkiyi Bitirme Zamanı Gelmiş Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 13:53

Sağlıklı bir ilişki güven, saygı ve destek üzerine kurulur. Ancak bazen fark etmeden manipülatif sözler ve davranışlar, ilişkinin ruh sağlığını zedeleyebilir. Psikologlar, bir erkeği terk etmeniz gerektiğini gösteren belirli ifadelerin varlığına dikkat çekiyor. Bu sözler, partnerinizin kişiliğinize ve sınırlarınıza saygı duymadığının açık işareti olabilir.

Psikologlara göre sağlıklı bir ilişki güven, saygı ve duygusal destek üzerine kurulur.

Psikologlara göre sağlıklı bir ilişki güven, saygı ve duygusal destek üzerine kurulur.

Ancak çoğu zaman psikolojik şiddetin ilk işaretleri “kötü bir gün”, “sinirliydi” ya da “abartıyorum galiba” diye geçiştirilir. Oysa bazı cümleler vardır ki, tek başına bile ciddi bir kırmızı bayraktır.

Uzmanlar, bir ilişkide sürekli tekrarlanan bu ifadelerin, partnerinizin sizi eşit bir birey olarak görmediğinin açık göstergesi olduğunu vurguluyor.

İşte bir erkekten duyduğunuzda durup ciddi şekilde düşünmeniz gereken o sözler…

İşte bir erkekten duyduğunuzda durup ciddi şekilde düşünmeniz gereken o sözler…

1. “Her şeye aşırı tepki veriyorsun”

Bu cümle masum değil. Psikolojide bunun adı gaslighting. Partneriniz, yaptığı davranışların sorumluluğunu almak yerine sizin algınızı sorgulatıyor. Zamanla “Ben mi yanlış hissediyorum?” noktasına geliyorsanız, sorun sizde değil.

2. “Benden başka kimsenin sana ihtiyacı yok”

Bu bir sevgi cümlesi değil, duygusal tehdittir. Amaç, özgüveninizi kırarak sizi yalnızlık korkusuyla ilişkiye bağlamak. Bu söylem, duygusal istismarın en net işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor.

3. “Ben buyum, değişmeyeceğim”

Bu söz, iletişimi tamamen kapatır. Sağlıklı ilişkilerde iki taraf da kendini geliştirmeye açıktır. Buradaki mesaj şudur: “Senin rahatsızlığın umurumda değil.”

4. “Neden çalışıyorsun / ders yapıyorsun / arkadaşlarınla görüşüyorsun? Her şeye ben bakarım”

Romantik gibi durabilir ama aslında finansal ve sosyal bağımlılığın ilk adımıdır. Partneriniz sizi hayattan izole etmeye başlıyorsa, bu bir alarmdır.

5. “Başka bir şey giy, çok açık”

Kıyafetiniz sürekli tartışma konusuysa, bu kişisel sınır ihlalidir. Kimsenin ne giyeceğinizi, nasıl görüneceğinizi dikte etme hakkı yok. Siz bir bireysiniz, vitrin objesi değil.

6. “Beni bu hale sen getirdin”

Bu cümle, saldırganlığın meşrulaştırılmasıdır. Özellikle öfke patlamaları yaşayan kişilerde sık görülür. Hiçbir davranış, şiddeti veya hakareti haklı çıkarmaz.

7. “Farklı davransaydın aldatmazdım / içmezdim / sana vurmazdım”

Bu, sorumluluk almaktan kaçmanın en ağır hali. Aldatma, şiddet, bağımlılık… Bunların hiçbiri sizin davranışlarınızla açıklanamaz. Kararların sorumluluğu kararı verene aittir. Nokta.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
