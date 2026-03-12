Günlük Multivitamin Kullanımı Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir mi?

Kronolojik yaş, doğumdan itibaren geçen süreyi ifade ederken biyolojik yaş ise vücudun gerçek sağlık durumunu yansıtıyor. Bu ölçüm genellikle DNA üzerindeki metilasyon adı verilen kimyasal işaretlerin analiz edilmesiyle yapılıyor.

Araştırmacılar ayrıca birçok kişinin günlük beslenmeyle yeterli mikro besin alamadığına dikkat çekiyor. Özellikle iyot, E vitamini, kalsiyum ve demir gibi bazı besin öğelerinde eksiklik oldukça yaygın görülüyor. Multivitamin takviyeleri de bu boşluğu doldurmayı hedefleyen en yaygın kullanılan destekler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, multivitaminlerin tek başına bir “gençlik formülü” olmadığını vurguluyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hâlâ yaşlanma sürecini etkileyen en önemli faktörler olduğu belirtiliyor. Multivitaminler ise ancak bu yaşam tarzının tamamlayıcı bir parçası olabilir.