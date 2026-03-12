onedio
Günlük Multivitamin Kullanımı Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir mi?

Günlük Multivitamin Kullanımı Biyolojik Yaşlanmayı Yavaşlatabilir mi?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 15:35

Günlük multivitamin takviyelerinin yaşlanma süreci üzerindeki etkisi bilim insanlarının son yıllarda daha yakından incelediği konular arasında yer alıyor. Yeni bir araştırma, düzenli multivitamin kullanımının biyolojik yaşlanma hızını sınırlı da olsa yavaşlatabileceğini ortaya koydu. Ancak uzmanlar, bu tür takviyelerin sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıklarının yerine geçemeyeceğini vurguluyor.

Yeni bir araştırma, her gün multivitamin takviyesi almanın biyolojik yaşlanma hızını sınırlı da olsa yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Yeni bir araştırma, her gün multivitamin takviyesi almanın biyolojik yaşlanma hızını sınırlı da olsa yavaşlatabileceğini gösteriyor.

Ancak uzmanlara göre bu etki oldukça küçük ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yerini tutmuyor.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, ortalama yaşı yaklaşık 70 olan 958 sağlıklı kişinin verileri incelendi. Katılımcıların bir kısmı iki yıl boyunca düzenli multivitamin kullanırken, diğer gruplara plasebo verildi. Araştırmanın sonunda multivitamin kullanan grupta biyolojik yaşlanma hızının yaklaşık dört ay kadar daha yavaş ilerlediği tespit edildi.

Bilim insanları yaşlanmayı iki farklı şekilde değerlendiriyor.

Bilim insanları yaşlanmayı iki farklı şekilde değerlendiriyor.

Kronolojik yaş, doğumdan itibaren geçen süreyi ifade ederken biyolojik yaş ise vücudun gerçek sağlık durumunu yansıtıyor. Bu ölçüm genellikle DNA üzerindeki metilasyon adı verilen kimyasal işaretlerin analiz edilmesiyle yapılıyor.

Araştırmacılar ayrıca birçok kişinin günlük beslenmeyle yeterli mikro besin alamadığına dikkat çekiyor. Özellikle iyot, E vitamini, kalsiyum ve demir gibi bazı besin öğelerinde eksiklik oldukça yaygın görülüyor. Multivitamin takviyeleri de bu boşluğu doldurmayı hedefleyen en yaygın kullanılan destekler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte uzmanlar, multivitaminlerin tek başına bir “gençlik formülü” olmadığını vurguluyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hâlâ yaşlanma sürecini etkileyen en önemli faktörler olduğu belirtiliyor. Multivitaminler ise ancak bu yaşam tarzının tamamlayıcı bir parçası olabilir.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
