Diyabet Teşhisi Hayatını Değiştirdi: 6 Ayda 34 Kilo Verdi

Gece yatarken dahi zorlandığını ifade eden Doğaner, Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirilmesinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Diyabet teşhisinin genç yaşta konulmasının kendisini psikolojik olarak da etkilediğini belirten Doğaner, bu süreçte yalnızca kilo vermediğini, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini vurguladı. Sebze ağırlıklı beslenmeye geçtiğini, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen Doğaner, beklediğinden daha hızlı ve kontrollü bir şekilde kilo verdiğini ifade etti.