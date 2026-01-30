Diyabet Teşhisi Hayatını Değiştirdi: 6 Ayda 34 Kilo Verdi
Kayseri’de yaşayan bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi aldı. Hekiminin yönlendirmesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Doğaner, burada uygulanan beslenme ve yaşam tarzı programıyla kısa sürede önemli bir değişim sürecine girdi.
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri’de yaşayan bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, artan kilosu nedeniyle günlük yaşamında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürece ilişkin konuşan Doğaner, fazla kilosu nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını belirterek, kilo vermeye başladıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını söyledi.
Doğaner’in beslenme sürecini takip eden diyetisyen Büşra Nur Sığırcı ise danışanlarının gebelik sonrası gelişen diyabet şikayetiyle merkeze başvurduğunu belirterek, kısa sürede programa uyum sağladığını söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın