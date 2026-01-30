onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Diyabet Teşhisi Hayatını Değiştirdi: 6 Ayda 34 Kilo Verdi

Diyabet Teşhisi Hayatını Değiştirdi: 6 Ayda 34 Kilo Verdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.01.2026 - 08:01

Kayseri’de yaşayan bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle başvurduğu aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi aldı. Hekiminin yönlendirmesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Doğaner, burada uygulanan beslenme ve yaşam tarzı programıyla kısa sürede önemli bir değişim sürecine girdi.

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kayseri’de yaşayan bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, artan kilosu nedeniyle günlük yaşamında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Kayseri’de yaşayan bir çocuk annesi Rabia Gizem Doğaner, artan kilosu nedeniyle günlük yaşamında ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı.

138 kiloya kadar çıkan Doğaner, yaşadığı rahatsızlıklar üzerine başvurduğu aile sağlığı merkezinde diyabet teşhisi aldı.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Süheyla Kantarcı Sağlıklı Hayat Merkezine başvuran Doğaner, burada yapılan değerlendirmelerin ardından diyetisyen kontrolünde hazırlanan beslenme programına başladı. Aynı zamanda merkezde uzmanlar eşliğinde düzenli egzersiz yapan Doğaner, 6 ay sonunda 34 kilo vererek 104 kiloya düştü.

Sürece ilişkin konuşan Doğaner, fazla kilosu nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını belirterek, kilo vermeye başladıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını söyledi.

Sürece ilişkin konuşan Doğaner, fazla kilosu nedeniyle nefes almakta dahi zorlandığını belirterek, kilo vermeye başladıktan sonra yaşam kalitesinin belirgin şekilde arttığını söyledi.
cdnuploads.aa.com.tr

Gece yatarken dahi zorlandığını ifade eden Doğaner, Sağlıklı Hayat Merkezine yönlendirilmesinin kendisi için bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Diyabet teşhisinin genç yaşta konulmasının kendisini psikolojik olarak da etkilediğini belirten Doğaner, bu süreçte yalnızca kilo vermediğini, aynı zamanda sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini vurguladı. Sebze ağırlıklı beslenmeye geçtiğini, yağlı ve hazır gıdalardan uzak durduğunu söyleyen Doğaner, beklediğinden daha hızlı ve kontrollü bir şekilde kilo verdiğini ifade etti.

Doğaner’in beslenme sürecini takip eden diyetisyen Büşra Nur Sığırcı ise danışanlarının gebelik sonrası gelişen diyabet şikayetiyle merkeze başvurduğunu belirterek, kısa sürede programa uyum sağladığını söyledi.

Doğaner’in beslenme sürecini takip eden diyetisyen Büşra Nur Sığırcı ise danışanlarının gebelik sonrası gelişen diyabet şikayetiyle merkeze başvurduğunu belirterek, kısa sürede programa uyum sağladığını söyledi.
cdnuploads.aa.com.tr

Doğru beslenme planı ve düzenli fiziksel aktiviteyle 6 ayda 34 kilo verildiğini kaydeden Sığırcı, sürecin kararlılıkla devam ettiğini aktardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
6
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın